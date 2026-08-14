Hay 11.000 casas destruidas y 44.900 afectadas por el terremoto, confirma MinVivienda

El terremoto que sacudió varias regiones del país dejó un saldo de más de 11.000 viviendas destruidas, 162 edificios colapsados y más de 44.900 casas con daños, según el más reciente balance del Ministerio de Vivienda. Por ende, la magnitud de los daños puso en marcha un plan para atender a las familias y avanzar en la reconstrucción. En entrevista con La FM de RCN Radio, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, explicó las medidas que se implementarán para atender a los damnificados y recuperar las zonas afectadas por la emergencia; por esta razón, señaló que el gobierno estructuró un plan de reconstrucción de tres etapas. Conozca más: Tras el terremoto, tiene hasta dos años para reclamar al seguro por daños en su vivienda

Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda.

Ante la magnitud gigantesca de la tragedia, ¿cómo van a acometer la reconstrucción y cómo les fue en la reunión con los constructores?

“Primero tengo que decirle que la realidad de las familias en estos cinco departamentos es muy compleja. Tenemos más de 11.000 viviendas destruidas, 162 edificios totalmente destruidos y colapsados, y más de 44.900 viviendas averiadas. Esto quiere decir que reconstruir estos cinco departamentos tiene no solamente un reto enorme, sino una responsabilidad financiera muy grande, y la realidad financiera con la que nos dejan el país es muy crítica. Por eso el presidente convocó ayer a los empresarios y les dice: “venga, la única manera de reconstruir la patria es unámonos”. Usted tiene que saber que lo que se ha logrado hoy en ayudas a cada uno de los territorios, 80% ha salido de la buena voluntad de los colombianos. La primera dama ha liderado una campaña impresionante y la cantidad de alimentos, frazadas y ayudas que se han llevado a los territorios ha sido porque el pueblo colombiano se ha unido. Creo que la realidad que hoy vive el país requiere un trabajo articulado por parte de todos y ahí está el reto más importante”.

Con más de 11.000 viviendas destruidas en el censo oficial, ¿el dinero recaudado de empresarios e instituciones será suficiente para la reconstrucción

“Estamos buscando diferentes herramientas de financiación, tanto del sector privado como de alianzas y convenios internacionales, con recursos propios y con recursos de los entes territoriales. Yo quiero contarles que se hizo un plan de reconstrucción de tres etapas. La primera etapa en la que estamos caminando es una etapa de resolver la inmediatez de la necesidad que están pidiendo estas familias. Por eso hoy el presidente estará firmando el decreto que establece unos alivios en temas de servicios públicos a las familias afectadas. Pero también la meta nuestra es que la próxima semana arranquemos con los subsidios de arriendo de acuerdo a la caracterización que está haciendo la Unidad de Gestión del Riesgo, y esta plata se le entregará a los entes territoriales para que ellos apoyen a estas familias durante unos cuatro a seis meses con un subsidio de arriendo como plan inicial. A mediano plazo, estamos hablando para los próximos cuatro meses, estamos trabajando de manera articulada en un subsidio de mejoramiento de vivienda y, de la misma manera, un subsidio de vivienda nueva. Pero para que esto pueda ser real, los empresarios han hecho un compromiso: uno, de maquinaria amarilla para levantar los escombros; dos, un banco de materiales para entregarles a los entes territoriales y que podamos resolver los temas menores; y tres, un fondo que está recaudando la nación para buscar los mecanismos de generar estos subsidios de mejoramientos de vivienda y también de vivienda nueva en los lugares donde lo perdieron todo”. Le puede interesar: Presidente De la Espriella confirma emergencia económica y anuncia “Fondo Milagro” para reconstrucción tras terremoto

Usted mencionó que “la olla está raspada”. ¿De dónde van a sacar la plata para pagar albergues, arriendos y reconstrucciones?

“Ese es el reto más importante. Mira, el Ministerio de Vivienda para inversión solo tiene disponibles casi 40.000 millones, que es insuficiente para el reto tan grande que tenemos en torno a subsidios de vivienda o subsidios de mejoramiento de vivienda. Por eso la Unidad de Gestión del Riesgo con el ministro de Hacienda están haciendo un barrido por todas las entidades del país para poder encontrar los recursos que nos puedan, uno, solventar lo que corresponde al subsidio de arriendo. Dos, que los entes territoriales también tienen la responsabilidad de poner dentro de la reconstrucción de esas regiones, como es el Valle del Cauca, el Eje Cafetero. Y tres, como lo vimos ayer, los empresarios ya se han puesto la camiseta y van a hacer un aporte importante en material, maquinaria amarilla, en un ejército de profesionales en el territorio. Y cuatro, todos estos convenios con entidades internacionales que también se han sumado. Entonces es la sumatoria de esfuerzos, por eso nuestro eslogan para esta etapa es “la patria la reconstruimos entre todos”.

¿Dónde y cómo se deben inscribir las familias que perdieron su vivienda para acceder a las ayudas del Estado?

“En esta primera etapa, cuando nos referimos a subsidios de arriendo y a alivios para servicios públicos, lo vamos a hacer a través de los entes territoriales. Alcaldías y gobernaciones, uno, están haciendo la caracterización y dos, están habilitando la página para que las personas puedan solicitar ese subsidio. Pues naturalmente deben estar dentro de la caracterización, pero esta primera etapa, la más urgente, la estamos transversalizando o la estamos trabajando de manera puntual con los entes territoriales, alcaldes y gobernadores. Precisamente vamos saliendo, nuestro equipo está saliendo para Manizales y Pereira, vamos a estar hoy también con el presidente entregándole a los alcaldes y gobernadores las herramientas para que ellos puedan alinear, de acuerdo a la caracterización, todos estos recursos”.

¿Cómo pueden acceder a las ayudas los damnificados que perdieron sus documentos de identidad en el desastre?

“Les hemos entregado esta responsabilidad a los entes territoriales que conocen y entienden o tienen los censos de lo que realmente pasa en el territorio y quiénes son. Porque detrás de todo esto hay muchas personas avivatas que utilizan la tragedia para buscar beneficios propios. Por eso le hemos entregado la responsabilidad a los entes territoriales liderado por la Unidad de Gestión del Riesgo para que la caracterización sea el elemento fundamental, pero dos, para que el seguimiento de que estas ayudas y estos recursos realmente lleguen a las familias afectadas puedan tener buen término. Y ese es el desafío más importante que hoy tienen los alcaldes y gobernadores”.

Para las nuevas construcciones, ¿se van a exigir certificados sismorresistentes?

“A partir del martes se va a crear una mesa técnica donde van a participar los diferentes gremios y vamos a estar trabajando en dos vías. Uno, en la normatividad que hay que ajustar. Dos, en la trazabilidad de lo que nosotros llamamos la etapa a mediano plazo y a largo plazo, que es la visión de qué casas requieren mejoramientos de vivienda y en dónde requerimos vivienda nueva. Pero esto necesita habilitación de suelos y necesita una supervisión mucho más profunda en lo que corresponde a la normatividad antisísmica. Porque lamentablemente el gobierno anterior había dejado un decreto sobre la autoconstrucción y este tema había alivianado las exigencias en torno a las estructuras antisísmicas y eso es un error. Por eso tenemos que utilizar esta tragedia para replantear cuál es la visión del país frente al concepto de la autoconstrucción y toda la normatividad antisísmica”. Entérese: Dian entregará bienes valorizados en $83.000 millones para damnificados del terremoto: aquí los detalles

¿Cómo frenará el Gobierno a quienes están especulando con los precios de los arrendamientos aprovechándose de la emergencia?

“Esa denuncia ya la recibimos el día de ayer precisamente de manera formal. Hoy vamos para el Eje Cafetero, vamos para el Valle del Cauca y se va a establecer una normatividad clara para que haya un marco regulatorio que nos permita darle la garantía a estas familias de que nadie se pueda aprovechar de la tragedia, y mucho menos quienes van a disponer de sus apartamentos o casas para poder albergar a estas familias. Ya recibimos esa denuncia, estamos al frente de ella y esperamos hoy dejar reglamentado esto para que no haya avivatos aprovechándose de las víctimas”.

¿Cómo se están invirtiendo en este momento los recursos donados por la banca multilateral y organismos internacionales?

“En primera medida se está articulando lo que se llama este fondo donde se va priorizando cuáles son las inversiones de manera urgente que tiene que hacer el gobierno. Principalmente a través de la Unidad de Gestión del Riesgo, que pueda atender de manera inmediata los temas de levantar, acompañar a las víctimas, pero también en un proceso de reconstrucción. Esta primera fase la ha liderado completamente la Unidad de Gestión del Riesgo y todos estos recursos se están invirtiendo hacia allá. Pero la planeación y la estructuración de reconstruir estas zonas ya es una agenda mucho más puntual y más estratégica donde estas organizaciones han venido aportando y de acuerdo a la necesidad el gobierno ha venido utilizando cada uno de estos recursos para que podamos de una u otra manera darle la tranquilidad a estas familias de que no van a quedar olvidadas o esto no se va a quedar en una promesa, sino como ustedes lo han visto, pues ya estamos en el territorio generando soluciones”.

Ante supuestas disputas políticas entre mandatarios locales, ¿qué papel asumirá el Gobierno Nacional para unificar la coordinación y no retrasar las ayudas?

“Primero, desconozco cualquier discusión que haya o disputa que haya entre mandatarios, pero la orden del presidente ha sido a lo largo de las estrellas muy puntual. Este momento es un llamado a la unidad, aquí no hay colores políticos, aquí no hay pensamientos ideológicos que nos separen. Por el contrario, este es el momento para que el país se una. Y ayer fue muy enfático el presidente cuando convocó a los empresarios y nos dejó un mensaje que si no nos unimos, es difícil que salgamos adelante. Este es un momento para que pensemos en la reconstrucción de la patria y la única manera de reconstruir la patria es un llamado a la unidad. Por eso tengo que felicitar a la primera dama, a todo el equipo social de gobierno que ha venido haciendo una labor impresionante, porque la cantidad de ayudas que se han recogido ha sido significativa y eso es lo que tiene hoy a muchas de las regiones recibiendo herramientas que les ha permitido salir adelante. Mi llamado es un llamado a la unidad. Este no es momento de tener divisiones ni políticas, ni ideológicas, ni religiosas. Por el contrario, hoy todos somos colombianos y como colombianos tenemos que enfocarnos en lo que realmente es importante que son las víctimas”.

¿Cuál es el canal o punto de contacto directo para que los damnificados se comuniquen con el Ministerio de Vivienda?