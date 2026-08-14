De la Espriella designó al pastor John Milton Rodríguez como liquidador de MinIgualdad

El presidente Abelardo de la Espriella designó a John Milton Rodríguez como el nuevo liquidador del Ministerio de la Igualdad. Se trata de un pastor cristiano que fue senador por el partido, también cristiano, Colombia Justa Libres, y candidato presidencial en 2022.
Para estas elecciones, Rodríguez apoyó la fórmula de De la Espriella y José Manuel Restrepo desde primera vuelta. Se suma a otros líderes religiosos que lo apoyaron, como las congresistas Sara Castellanos y Carol Borda, de Salvación Nacional, o el ministro de Vivienda Jaime Andrés Beltrán, también pastor.