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Jugadores del fútbol colombiano se siguen sumando a las campañas de donación para los damnificados del terremoto

En Medellín la Tienda Roja en el Atanasio Girardot está recibiendo las donaciones y en el concierto de la solidaridad este sábado en La Macarena.

  • Los equipos del fútbol colombiano también adelantan campañas para la donación de ayudas para las familias que perdieron todo tras el terremoto en Colombia. FOTO: captura de video
    Los equipos del fútbol colombiano también adelantan campañas para la donación de ayudas para las familias que perdieron todo tras el terremoto en Colombia. FOTO: captura de video
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 5 horas
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En diferentes zonas del país, los jugadores de equipos como Deportes Quindío, Santa Fe, Once Caldas, Pereira, Pasto, DIM, Atlético Nacional, Águilas Doradas, Envigado y Leones se han unido para recolectar ayudas para las familias afectadas por el terremoto.

En el cuadro Cardenal, la iniciativa es liderada por el vallecaucano Hugo Rodallega, y sus compañeros Iván Scarpeta y Daniel Torres empezaron a recibir las donaciones para ser llevadas a las regiones donde están afectados por el terremoto.

Lo mismo han hecho jugadores del Deportivo Pereira, quienes además han ayudado a las labores de rescate de personas atrapadas por los escombros y los de Once Caldas que liderados por Dayro Moreno están recolectando ayudas para las familias afectadas por el terremoto de 7.4 de magnitud que dejó pérdidas en Chocó, Quindío, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca.

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Precisamente en Armenia, el jugador Alejandro Álvarez, del Deportes Quindío resultado afectado y perdió su vivienda, sus compañeros además de aportar donaciones para las familias que lo perdieron todo, han sido solidarios con el jugador y sus seres queridos que ahora esperan ayuda para reconstruir su vivienda.

En otras regiones que no fueron afectadas por el terremoto, pero que se han querido unir a las campañas, están equipos como los antioqueños y por ello el DIM habilitó la tienda escarlata en el estadio Atanasio Girardot para recibir las ayudas que la gente quiera donar.

Lea también: Nacional y Medellín dan ejemplo: sus jugadores salen a las calles a recibir donaciones y alientan la solidaridad

Nacional informó que estará haciendo la colecta en el concierto de la solidaridad este sábado en la Maracarena y otros como Envigado, Leones y Águilas han hecho llamados para que las personas vayan a hacer las donaciones en los puntos que ya están habilitados en la Cruz Roja y otros organismos que están haciendo la recolección de las ayudas.

Otros equipos como el Deportivo Pasto también están haciendo campañas para recolectar no solo alimentos, ropa y medicamentos, sino comida para mascotas, ya que son muchas las que quedaron pérdidas en las calles o que perdieron a sus dueños y ahora no tienen quien las cuide.

Las campañas siguen activas y se espera que se puedan recolectar más elementos que la gente está necesitando, como colchones, colchonetas, sábanas, utensilios de cocina, elementos de aseo personal, ropa en buen estado, pañales para bebé y adultos y alimentos no perecederos.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué equipos del fútbol colombiano están recolectando ayudas para los damnificados del terremoto?
Deportes Quindío, Santa Fe, Once Caldas, Deportivo Pereira, Deportivo Pasto, DIM, Atlético Nacional, Águilas Doradas, Envigado y Leones se han sumado a campañas de recolección de ayudas para las familias afectadas por el terremoto.
¿Qué jugadores de fútbol colombiano están liderando las donaciones para los damnificados?
Entre los jugadores que participan en las campañas están Hugo Rodallega, Iván Scarpeta, Daniel Torres y Dayro Moreno. También se han unido futbolistas de equipos de las regiones afectadas y de otros departamentos.
¿Dónde se pueden entregar donaciones en Medellín para los damnificados del terremoto?

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