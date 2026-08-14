Dólar baja a $3.112 y mantiene al peso colombiano entre las monedas más fuertes: ¿qué esperan los analistas?

El dólar registra cierta volatilidad esta semana, un comportamiento que analistas consideran normal después de la fuerte tendencia bajista que llevó a la divisa a niveles que no se veían desde abril de 2019.
Aunque el mercado podría mostrar movimientos puntuales al alza en las próximas jornadas, las expectativas apuntan a que estos serían temporales y no suficientes para marcar un cambio sostenido en la tendencia del dólar frente al peso colombiano.
La divisa se cotiza en $3.112,46, con una disminución de $15,05 frente a la TRM del día, que se ubicó en $3.127,51. Durante la jornada, el dólar ha registrado un precio máximo de $3.121,74 y un mínimo de $3.108,60. Al comienzo de la sesión se habían realizado 418 transacciones por un monto de US$408 millones.
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