Dólar baja a $3.112 y mantiene al peso colombiano entre las monedas más fuertes: ¿qué esperan los analistas?

El dólar registra cierta volatilidad esta semana, un comportamiento que analistas consideran normal después de la fuerte tendencia bajista que llevó a la divisa a niveles que no se veían desde abril de 2019. Aunque el mercado podría mostrar movimientos puntuales al alza en las próximas jornadas, las expectativas apuntan a que estos serían temporales y no suficientes para marcar un cambio sostenido en la tendencia del dólar frente al peso colombiano. La divisa se cotiza en $3.112,46, con una disminución de $15,05 frente a la TRM del día, que se ubicó en $3.127,51. Durante la jornada, el dólar ha registrado un precio máximo de $3.121,74 y un mínimo de $3.108,60. Al comienzo de la sesión se habían realizado 418 transacciones por un monto de US$408 millones. Le puede interesar: El dólar sigue a la baja y ya pierde 317,51 en lo corrido de agosto y $633 en 2026, pese a compra del Banrep

Dólar podría tener un repunte temporal

Pese a la volatilidad reciente, el dólar acumula una caída importante en lo corrido del año y se mantiene en niveles que no se observaban desde hace más de siete años. Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corficolombiana, señaló en su reporte diario que era posible observar durante la jornada una fortaleza temporal del dólar, especialmente después de algunos datos económicos de Estados Unidos que inicialmente habían alimentado las expectativas sobre las decisiones de tasas de interés de la Reserva Federal. Sin embargo, el comportamiento posterior del mercado moderó esa posibilidad. El peso colombiano redujo levemente sus ganancias frente al dólar después de conocerse que las ventas minoristas de Estados Unidos registraron en julio su peor caída desde 2020. El dato también tuvo efecto sobre los bonos del Tesoro de corto plazo y reforzó las expectativas de que la Reserva Federal tenga menos espacio para subir las tasas de interés en los próximos meses. Estas perspectivas ya venían debilitándose debido a señales provenientes del mercado laboral y de la inflación estadounidense. De acuerdo con Acevedo, por ello podría presentarse un leve repunte del dólar durante la jornada, aunque el movimiento tendría un carácter temporal. El mercado podría corregir posteriormente y mantener al peso colombiano entre las monedas con mejor desempeño de la región. Lea más: Dólar cae por debajo de $3.200 este miércoles: ¿cómo seguirá comportándose?

Mercado sigue atento a las medidas económicas en Colombia

A nivel nacional, el comportamiento del dólar también está marcado por la expectativa sobre las decisiones que adopte el Gobierno en materia económica, en medio de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto. El Gobierno de De la Espriella anunció una emergencia económica para atender las zonas afectadas y presentó un plan de reconstrucción de vivienda que contempla la participación del Estado, empresas privadas, gremios de la construcción, entidades financieras, aseguradoras y cajas de compensación. La estrategia contempla subsidios de arriendo para las familias que quedaron sin vivienda, alivios en los servicios públicos, maquinaria para la remoción de escombros y la creación de un Banco de Materiales. Conozca también: Dólar a la baja: ¿quién gana y quién pierde en Colombia? Además, equipos técnicos se encargarán de determinar cuáles viviendas pueden ser reparadas y cuáles deberán ser reconstruidas completamente. Estas medidas serán seguidas de cerca por los mercados, en momentos en que el dólar permanece cerca de los $3.100 y el peso colombiano continúa mostrando una fortaleza significativa frente a la divisa estadounidense. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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