“Abrazos gratis” para los damnificados del terremoto en Cali: así buscan darles esperanza

Los damnificados del terremoto que sacudió Colombia esta semana requieren de múltiples ayudas, desde medicinas hasta techo y alimentos, pero en medio de las graves necesidades, una iniciativa brinda abrazos, un soporte emocional que da esperanza.
En el sector Capri, uno de los más afectados en Cali, escombros y hierros retorcidos hacen irreconocible la zona. Allí, un músico caleño de 46 años busca dar aliento y ánimo a sus paisanos.
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En medio de dos árboles a la sombra y carteles improvisados, Andrés Solomón manifiesta su solidaridad con fuertes abrazos a los que lo perdieron todo y buscan a sus familiares en la tercera ciudad más poblada del país.