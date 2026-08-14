“Abrazos gratis” para los damnificados del terremoto en Cali: así buscan darles esperanza

Los damnificados del terremoto que sacudió Colombia esta semana requieren de múltiples ayudas, desde medicinas hasta techo y alimentos, pero en medio de las graves necesidades, una iniciativa brinda abrazos, un soporte emocional que da esperanza. En el sector Capri, uno de los más afectados en Cali, escombros y hierros retorcidos hacen irreconocible la zona. Allí, un músico caleño de 46 años busca dar aliento y ánimo a sus paisanos. Entérese: La esperanza también tiene cuatro patas: así buscan y rescatan mascotas entre los escombros del terremoto En medio de dos árboles a la sombra y carteles improvisados, Andrés Solomón manifiesta su solidaridad con fuertes abrazos a los que lo perdieron todo y buscan a sus familiares en la tercera ciudad más poblada del país.

“Estamos atravesando un trauma colectivo y creo que la mejor manera también en la que podía ayudar era pues regalando la energía que tengo y la vitalidad que me queda”, dijo Solomón en diálogo con reporteros de la AFP. Lea también: Un último abrazo bajo los escombros: los cuerpos de Kevin, Yazmín y su bebé fueron encontrados tras el terremoto en Cali Solomón cree que, además de las ayudas materiales, es clave apoyar “escuchando a las personas, abrazándolas, sintiéndolas e invitándolas también a que se suelten todo ese dolor que tienen reprimido por la situación”.

Andrés Solomón, abraza a damnificados del terremoto en el sector Capri de Cali. Foto: AFP

Como él, muchos voluntarios se acercan a abrazar a los damnificados y darles una voz de esperanza cuando la ventana de 72 horas críticas para encontrar sobrevivientes llegaba a su fin a primera hora del jueves. ”Yo nací en Cali y ver este dolor me llega hasta lo más profundo, imaginarme que personas aún están enterradas con vida”, dijo Lyda Arias, de 72 años, presidenta de la Confederación Evangélica de Colombia, que vino para apoyar a quienes buscan apoyo anímico. No solo los damnificados se benefician de este gesto humanitario. Por el sector Capri pasan socorristas, personal de logística, de salud, funcionarios locales, voluntarios, entre otros, que también llevan encima una fuerte carga emocional. Conozca: ¿Qué donar y qué no en medio de la emergencia por el terremoto en Colombia? Esto dice la Cruz Roja “Primero es una descarga. A la gente le cuesta mucho acercarse porque todo el mundo está reprimiendo porque creen que tienen que sentirse fuertes para poder ayudar”, asegura Solomón. “Es importante dejar, soltar todo ese dolor que tenemos en este momento, porque duele mucho”, agregó. Oriana Ordoñez, una estudiante de derecho de 21 años, que también se acerca para apoyar, habla de la importancia de reconfortar a las personas en su dolor.

“Mis compañeros, muchos quedaron sin vivienda y están pasando un momento muy difícil. Muchos están acá con su fachada dura, pero realmente por dentro están muy tristes”, dice. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Según la autoridad de gestión de desastres, el balance de víctimas es de 285 muertos y más de 3.970 heridos en todo el país. También se registran 379 desaparecidos, aunque se teme que estas cifras aumenten por el subregistro. La solidaridad de los colombianos en las zonas más afectadas se ha traducido en varias iniciativas colectivas, desde ollas comunales para hacer y distribuir comidas, donaciones, refugios temporales o ayudas con vehículos y maquinaria pesada para remover escombros y ayudar al mayor número de personas atrapadas. Siga leyendo: Así es el hospital de campaña que Bogotá le envía a Armenia: cuenta con 40 camillas

Bloque de preguntas y respuestas:

La iniciativa se desarrolla en el sector Capri, uno de los puntos más afectados por el terremoto, donde voluntarios ofrecen acompañamiento emocional a damnificados, socorristas, funcionarios y otras personas que participan en las labores de emergencia. ¿Quién es Andrés Solomón y por qué está abrazando a los damnificados del terremoto? Andrés Solomón es un músico caleño de 46 años que decidió brindar apoyo emocional a las personas afectadas mediante abrazos y acompañamiento, al considerar que también necesitan un espacio para expresar el dolor causado por la tragedia. ¿Por qué el apoyo emocional es importante después de un terremoto? El apoyo emocional permite que las personas expresen y liberen parte del dolor y la carga emocional provocados por la pérdida de familiares, viviendas y bienes, según los voluntarios que participan en la iniciativa.