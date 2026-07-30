“Es una medida voluntaria, es una recomendación”: MinTrabajo responde a críticas por teletrabajo para ahorrar energía

El Ministerio del Trabajo respondió a las críticas que surgieron tras la expedición de la Circular No. 0081 de 2026, mediante la cual recomendó a entidades públicas y empresas privadas implementar modalidades de trabajo no presencial entre el 30 de julio y el 3 de agosto de 2026.
La medida fue emitida para contribuir a la reducción de la demanda nacional de energía durante el mantenimiento programado de la planta regasificadora de Cartagena (SPEC), infraestructura que suministra cerca del 40 % del gas natural del país y que respalda parte de la generación termoeléctrica nacional, especialmente en la región Caribe.