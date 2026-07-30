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Aerocivil se pronuncia por caso Gabriela Muñoz y anuncia revisión de procesos

La entidad afirmó que colaborará con los organismos de control, revisará los procesos cuestionados y reiteró que todos los funcionarios están sujetos al cumplimiento de la ley

  • La Aeronáutica Civil aseguró que colaborará con los organismos de control y revisará los procesos cuestionados tras las denuncias sobre la presunta influencia de Gabriela Muñoz dentro de la entidad. FOTO: Captura de video y El Colombiano
    La Aeronáutica Civil aseguró que colaborará con los organismos de control y revisará los procesos cuestionados tras las denuncias sobre la presunta influencia de Gabriela Muñoz dentro de la entidad. FOTO: Captura de video y El Colombiano
  • Comunicado de la Aerocivil. FOTO: Aerocivil.
    Comunicado de la Aerocivil. FOTO: Aerocivil.
  • Comunicado de la Aerocivil. FOTO: Aerocivil.
    Comunicado de la Aerocivil. FOTO: Aerocivil.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
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La Aeronáutica Civil emitió este jueves un pronunciamiento oficial sobre las denuncias relacionadas con la presunta influencia que habría ejercido Gabriela Muñoz al interior de la entidad y aseguró que ningún funcionario cuenta con privilegios frente a la ley o los organismos de control.

El comunicado se conoció después de las declaraciones de Angie Rodríguez, quien sostuvo que Muñoz habría tenido un papel determinante en decisiones de la Aerocivil, pese a ocupar el cargo de auxiliar 2. Según Rodríguez, la funcionaria habría participado en reuniones de alto nivel y en procesos de nombramientos, ejerciendo una influencia superior a la que correspondería a sus funciones.

Durante una entrevista, Rodríguez afirmó que el caso de Gabriela Muñoz no sería un hecho aislado. “No solamente es Juliana Guerrero, es, por ejemplo, una señora que se llama Gabriela, que ella en su momento manejó a su antojo la Aeronáutica Civil. Y perdónenme, ella se llama Gabriela Muñoz”, señaló.

Comunicado de la Aerocivil. FOTO: Aerocivil.
Comunicado de la Aerocivil. FOTO: Aerocivil.
Comunicado de la Aerocivil. FOTO: Aerocivil.
Comunicado de la Aerocivil. FOTO: Aerocivil.

La entidad agregó que brindará toda la colaboración necesaria a las autoridades competentes y entregará oportunamente la información que sea solicitada en el marco de las investigaciones que se adelanten.

Como parte de las medidas anunciadas, la Aeronáutica Civil informó que realizará una revisión exhaustiva de los procesos que han sido cuestionados para verificar que se hayan desarrollado conforme a la normativa vigente.

Lea aquí: El hermano de la influencer Gabriela Muñoz, cercana a Petro, también mueve hilos en la Aerocivil

También señaló que priorizará la entrega de la documentación requerida por los organismos de control y continuará fortaleciendo sus mecanismos de acceso a la información y los procesos de contratación pública, con el objetivo de reforzar los controles internos y garantizar un adecuado manejo de los recursos públicos.

Por su parte, Gabriela Muñoz rechazó los señalamientos realizados en su contra y anunció que acudirá a la justicia para defender su nombre.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de X, aseguró que emprenderá acciones legales contra quienes, según afirmó, han difundido información falsa en su contra.

”Ante las difamaciones, calumnias y ataques personales que han circulado en mi contra en redes sociales, informo a la opinión pública que mi buen nombre, mi honra y mi trayectoria serán defendidos por las vías legales”, expresó Muñoz.

Mientras avanzan las actuaciones de los organismos de control, la Aeronáutica Civil insistió en que mantendrá plena disposición para colaborar con las investigaciones y reafirmó su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la ley.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué dijo la Aerocivil sobre Gabriela Muñoz y las denuncias de influencia en la entidad?
La Aerocivil afirmó que todos sus funcionarios están sometidos a la ley y a los organismos de control. También anunció que colaborará con las investigaciones y revisará los procesos cuestionados para verificar su cumplimiento normativo.
¿Por qué la Aerocivil abrió una revisión de procesos tras las declaraciones de Angie Rodríguez?
La revisión busca verificar si los procedimientos señalados se ajustaron a la normativa vigente. La decisión se tomó después de las declaraciones de Angie Rodríguez sobre una presunta influencia de Gabriela Muñoz en decisiones internas de la entidad
¿Cómo puede actuar un ciudadano si considera que hubo irregularidades en una entidad pública como la Aerocivil?
Un ciudadano puede presentar denuncias o solicitudes de información ante los organismos de control competentes y utilizar los canales oficiales de transparencia de la entidad. Es recomendable aportar documentos o evidencias que respalden la información reportada.

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