Juan José Córdoba respondió a polémica por discusión con Amaranto Perea y aclaró lo que pasó en el banco

Independiente Medellín perdía 1-0 y el técnico Luis Amaranto Perea decidió sacar del campo al delantero Juan José Córdoba, quien no reaccionó bien y en la transmisión se vio una discusión entre ambos.

Era el minuto 90 y el Poderoso necesitaba un gol para forzar la definición de la clasificación por penales a los octavos de final de la Copa Sudamericana, y Córdoba salió para darle paso al juvenil Kéiner Klinger.

En las imágenes de la transmisión del partido se vio el cruce de palabras entre Perea y Córdoba, mientras el jugador se retiraba las medias en el banco del cuadro Poderoso.

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Ahora, el jugador salió a dar su posición y aclarar lo que pasó, tras su salida: “Nunca creería que un compañero no es una buena opción, ni tampoco me enojaría por ser sustituido. No crean en personas que solo hablan lo primero que se les venga detrás de una cámara y más de individuos que jugaron este deporte y se les olvidó el sentir dentro de un campo”.

Además, confirmó: “ya me disculpé con el profesor y con mis compañeros por mi actitud inadecuada; fue una situación que se salió de contexto en un momento de frustración por no obtener lo que todos deseábamos”.

Al final, el Medellín fue eliminado, ya que la serie quedó 3-2 a favor de Vasco Da Gama, que ganó en Brasil 1-0, con un tanto de Thiago Mendes, a los 85 minutos.

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Hay que recordar que el DIM había llegado a la fase de eliminación a octavos de final de la Sudamericana tras quedar tercero en la fase de Grupos de la Copa Libertadores, en la que tampoco tuvo resultados positivos.

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Además, en Copa Libertadores fue sancionado por Conmebol, tras los desmanes ocasionados por los hinchas rojos que no permitieron que se disputará el duelo DIM-Flamengo, y por lo que el club recibió una sanción de cinco fechas a puerta cerrada como local y dos fechas sin acceso a público como visitante en cualquier evento de la entidad (Libertadores o Sudamericana).

Así mismo, el club fue multado con una sanción económica de $116.278,90 dólares (por infracción al código disciplinario y costos por daños materiales), los cuales fueron retirados automáticamente de los derechos de televisión por estar en la competencia (Libertadores).

Ahora, al DIM solo le resta concentrarse en los torneos locales. Liga y Copa BetPlay que se disputan en la actualidad. En el primero debe buscar la clasificación entre los ocho y buscar el título que no gana desde 2016 y en el segundo espera por la serie de octavos de final ante Pasto.

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