¿Quién es Carlos Andrés Trujillo, el poderoso político de Itagüí que busca quedarse con Comfenalco Antioquia?

La pregunta que ronda por estas semanas en el departamento, tras el levantamiento de la intervención de la caja de compensación Comfenalco Antioquia, es quién es Carlos Andrés Trujillo, conicido el barón político de Itagüí, ya que en enero del 2025 fue señalado de querer politizar la entidad y año y medio despúes su nombre vuelve al ruedo. Trujillo nació en Itagüí el 30 de junio de 1976. Es contador público, graduado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, y construyó su carrera desde la política comunitaria de su municipio hasta convertirse en uno de los senadores más votados del país. Además, empezó en organizaciones comunales de su municipio. Su primer cargo de elección popular llegó como concejal de Itagüí, entre 2004 y 2007. Después dio el salto a la Asamblea de Antioquia, donde fue diputado para el periodo 2008-2011 con más de 26.000 votos, una de las votaciones más altas del país para esa corporación en ese momento. El siguiente paso fue la Alcaldía de Itagüí, que ganó en 2011 para gobernar entre 2012 y 2015. Su administración local, con inversiones en infraestructura y seguridad, le dejó altos niveles de aprobación y las bases de la estructura política que hoy domina el sur del Valle de Aburrá. Entérese: Sindicato de Comfenalco anuncia vigilancia: “La caja no puede convertirse en escenario de disputas políticas” En 2018, Trujillo llegó al Senado con más de 86.000 votos. En 2022 fue reelegido con más de 155.000 sufragios, una cifra que lo ubicó entre los congresistas más votados de Colombia. En el Congreso integró y llegó a presidir la Comisión Sexta, encargada de temas como educación, transporte y tecnología, y fue miembro del Parlamento Andino. Su influencia lo llevó a la presidencia nacional del Partido Conservador en 2022. Ese periodo terminó en disputas internas con el sector liderado por Efraín Cepeda y Juan Diego Gómez, que lo sacaron de la dirección del partido en 2023.

Carlos Trujillo.

La maquinaria política que domina el sur del Valle de Aburrá

Medios como La Silla Vacía y el proyecto Congreso Visible coinciden en que Trujillo construyó una red de alcaldes, concejales, diputados y congresistas que lo convirtió en uno de los electores más fuertes de Antioquia. Entre sus fichas más cercanas figuran la exsenadora conservadora Nidia Marcela Osorio y el representante a la Cámara por Antioquia Daniel Restrepo, ahora senador para el periodo 2026-2030. Pese a venir de un partido tradicionalmente distante de la izquierda, Trujillo se acercó al gobierno de Gustavo Petro después de las elecciones de 2022. Impulsó dentro del conservatismo el respaldo a parte de la agenda legislativa del Ejecutivo, lo que lo convirtió en puente entre el petrismo y sectores conservadores.

Asimismo, la carrera de Trujillo también acumula denuncias sobre contratación pública, burocracia regional y presunta influencia en nombramientos y organismos de control en Antioquia, según reportes de distintos medios. Su nombre apareció mencionado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Sin embargo, en julio de 2026 la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió no abrir investigación formal en su contra, al no hallar pruebas ni indicios que lo vincularan con los hechos. El expediente quedó archivado. Trujillo también tiene influencia en La Guajira. Una investigación de La Silla Vacía reveló que su nombre está detrás de unos giros gemelados que Olmedo López, exdirector de la Ungrd hoy confeso corrupto, avaló para Corantioquia y Corpourabá, dos corporaciones autónomas con presencia suya y del exsenador liberal Julián Bedoya. En junio de 2026, Trujillo renunció al Senado y al Partido Conservador. Medios y analistas leyeron esa salida como el paso previo a una candidatura a la Alcaldía de Itagüí en las elecciones territoriales de 2027, el municipio que sigue siendo su principal fortín. Conozca aquí: ¿Le alcanzará el tiempo a Petro para poner su ficha en Comfenalco Antioquia?

Comfenalco Antioquia: la disputa por el control de la caja de compensación

El capítulo más reciente en torno a Trujillo tiene como escenario a Comfenalco Antioquia. Organizaciones sindicales y gremiales denuncian una presunta estrategia para ampliar su influencia sobre la caja, aunque hasta ahora esos señalamientos son denuncias públicas y no decisiones judiciales o administrativas en su contra. Por ejemplo, un empresario de Medellín le dijo a EL COLOMBIANO que la semana pasada designó una sola persona para que hiciera la representación de todas sus empresas en la asamblea extraordinaria que convocaron para elegir nuevo Consejo Directivo. A esta empresario, le sorprendió que “recibimos una llamada de parte de exsenador Carlos Andrés Trujillo, de Itagüí. Con nombre propio nos dijeron las razones sociales nuestras y que esperaban los puedieranos acompañar con el poder a una persona referida por el. No es Daniel Quintero quien va por la caja, es Trujillo”, denunció. Cabe recordar que la Superintendencia del Subsidio Familiar intervino Comfenalco Antioquia en septiembre de 2023 por hallazgos de riesgos patrimoniales, jurídicos y administrativos. La medida, pensada inicialmente para un año, se prorrogó mientras avanzaban los planes de mejoramiento de la entidad. Pero este miércoles 29 de julio, el Juzgado Dieciséis Administrativo Oral de Medellín ordenó suspender de manera provisional la convocatoria de la Asamblea Extraordinaria 76 de Comfenalco Antioquia, en la que estaba prevista la elección de la nueva Junta Directiva el próximo 5 de agosto. La decisión se produjo tras admitir una acción de tutela presentada por Diana Milena Chavarría Palacio contra la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia y el agente especial de intervención, Eduardo Grajales Ceballos. La accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales de petición, acceso a la información y debido proceso, entre otros, al considerar que fueron vulnerados durante el proceso de convocatoria. Según el documento judicial, Chavarría cuestionó la modificación del cronograma para la inscripción de candidatos al Consejo Directivo. Explicó que la fecha inicialmente prevista para el cierre de inscripciones era el 4 de agosto, pero posteriormente fue anticipada al 31 de julio, lo que, a su juicio, afecta las garantías de quienes aspiran a integrar ese órgano de dirección. Como medida provisional, el despacho ordenó suspender la convocatoria de la Asamblea Extraordinaria 76 mientras se resuelve de fondo la acción de tutela. El juzgado precisó que la suspensión permanecerá vigente hasta que exista una decisión definitiva sobre las pretensiones planteadas por la accionante. En contexto: “El nuevo consejo directivo asumirá el manejo de cerca de $1 billón al año”: director (e) de Comfenalco Antioquia

La carta sindical que encendió las alarmas en Comfenalco Antioquia