¿Quién es Carlos Andrés Trujillo, el poderoso político de Itagüí que busca quedarse con Comfenalco Antioquia?

La pregunta que ronda por estas semanas en el departamento, tras el levantamiento de la intervención de la caja de compensación Comfenalco Antioquia, es quién es Carlos Andrés Trujillo, conicido el barón político de Itagüí, ya que en enero del 2025 fue señalado de querer politizar la entidad y año y medio despúes su nombre vuelve al ruedo.
Trujillo nació en Itagüí el 30 de junio de 1976. Es contador público, graduado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, y construyó su carrera desde la política comunitaria de su municipio hasta convertirse en uno de los senadores más votados del país.
Además, empezó en organizaciones comunales de su municipio. Su primer cargo de elección popular llegó como concejal de Itagüí, entre 2004 y 2007. Después dio el salto a la Asamblea de Antioquia, donde fue diputado para el periodo 2008-2011 con más de 26.000 votos, una de las votaciones más altas del país para esa corporación en ese momento.
El siguiente paso fue la Alcaldía de Itagüí, que ganó en 2011 para gobernar entre 2012 y 2015. Su administración local, con inversiones en infraestructura y seguridad, le dejó altos niveles de aprobación y las bases de la estructura política que hoy domina el sur del Valle de Aburrá.
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En 2018, Trujillo llegó al Senado con más de 86.000 votos. En 2022 fue reelegido con más de 155.000 sufragios, una cifra que lo ubicó entre los congresistas más votados de Colombia. En el Congreso integró y llegó a presidir la Comisión Sexta, encargada de temas como educación, transporte y tecnología, y fue miembro del Parlamento Andino.
Su influencia lo llevó a la presidencia nacional del Partido Conservador en 2022. Ese periodo terminó en disputas internas con el sector liderado por Efraín Cepeda y Juan Diego Gómez, que lo sacaron de la dirección del partido en 2023.