“Ecuador es el mejor cliente de Colombia y a los mejores clientes hay que tratarlos bien”: ministra de Energía de Ecuador

La ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, se refirió públicamente a la guerra comercial con Colombia derivada de la imposición de aranceles, un tema que ha reavivado el debate sobre la relación económica entre ambos países. La jefa de cartera se refirió al tema en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe en Panamá, que se celebra en Panamá. Manzano planteó el tema desde una lógica comercial básica y lanzó una pregunta retórica para ilustrar su postura: “¿A tu mejor cliente, ¿cómo lo tratas? ¿Bien o mal?”. Con ello, subrayó que Ecuador mantiene un déficit en su balanza comercial con Colombia, lo que, a su juicio, convierte a su país en uno de los principales clientes de la economía colombiana.

Ecuador dice que es “el mejor cliente” de Colombia

La ministra insistió en que esa relación comercial debería traducirse en un trato preferente. Recordó que Ecuador tiene un déficit en la balanza comercial de casi 1.000 millones de dólares con Colombia. “Yo soy el mejor cliente de Colombia”, afirmó. En ese sentido, recalcó que “a los mejores clientes hay que tratarlos bien”, especialmente en un contexto de tensiones comerciales entre naciones vecinas. Entérese: Colombia aplica arancel del 30% al arroz de Ecuador y prohíbe su ingreso por vía terrestre Además, hay que resaltar que Ecuador era el único país que le compraba energía eléctrica a Colombia, pero tras la tensión comercial, el Gobierno de Gustavo Petro tomó la decisión de cortar ese suministro. Manzano recordó que, en el pasado, Colombia fue un proveedor clave de energía para Ecuador y otros países de la región en momentos críticos, lo que refuerza, según dijo, la necesidad de mantener una relación basada en la cooperación y el beneficio mutuo.

La lucha contra el narcotráfico como argumento central

Otro de los ejes de su intervención fue la lucha de Ecuador contra el narcotráfico, un esfuerzo que, según la ministra, implica enormes costos económicos, sociales y de seguridad. “La lucha contra el narcotráfico lleva mil cosas. No solamente es un delito internacional, sino que acarrea otros peores, como la trata de personas”, señaló, al describir esta actividad ilícita como altamente rentable y con múltiples impactos negativos.