“Ecuador es el mejor cliente de Colombia y a los mejores clientes hay que tratarlos bien”: ministra de Energía de Ecuador

La ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, se refirió públicamente a la guerra comercial con Colombia derivada de la imposición de aranceles, un tema que ha reavivado el debate sobre la relación económica entre ambos países.
La jefa de cartera se refirió al tema en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe en Panamá, que se celebra en Panamá. Manzano planteó el tema desde una lógica comercial básica y lanzó una pregunta retórica para ilustrar su postura: “¿A tu mejor cliente, ¿cómo lo tratas? ¿Bien o mal?”.
Con ello, subrayó que Ecuador mantiene un déficit en su balanza comercial con Colombia, lo que, a su juicio, convierte a su país en uno de los principales clientes de la economía colombiana.