“Pendiente de este asunto”: el prófugo Carlos Ramón González habló desde su mansión en Nicaragua en audiencia de acusación

El prófugo Carlos Ramón González volvió a aparecer. Esta vez no fue en un despacho oficial ni en un acto político, sino en la pantalla de una audiencia judicial. Desde Nicaragua, país al que huyó y donde recibió asilo, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) siguió de manera virtual la audiencia de acusación en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La Fiscalía General de la Nación lo señaló formalmente como el presunto cerebro del saqueo a la entidad y lo acusó de los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos. Ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, el ente investigador sostuvo que González lideró un entramado criminal para apropiarse de recursos públicos y direccionar contratos de la UNGRD a cambio de apoyos políticos en el Congreso para sacar adelante las reformas del Gobierno. Lea aquí: Así habría desaparecido dinero del patrimonio de Carlos Ramón González: faltan $6.000 millones La acusación gira en torno a una reunión clave realizada en el Palacio de Nariño, conocida dentro del expediente como “el cónclave”. Según la Fiscalía, en ese encuentro González impartió órdenes directas para poner en marcha el esquema de sobornos. De acuerdo con el escrito de acusación, a mediados de septiembre de 2023, en la oficina del Dapre, González habría ordenado entregar contratos de la UNGRD a los entonces presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle.

El ente acusador aseguró además que el plan incluyó la entrega de 4.000 millones de pesos en efectivo a los congresistas, lo que llevó a pedir un mayor rigor en la sanción. En la audiencia, el fiscal recalcó que González actuó aprovechando su cercanía con el presidente Gustavo Petro y el poder político que acumuló durante más de dos décadas.

Tensión en la audiencia: ¿Es Carlos Ramón González un prófugo de la justicia?

Una situación particular ocurrió durante la presentación de las partes intervinientes. El presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, afirmó que González es un “prófugo de la justicia”, una declaración que generó una reacción inmediata de la defensa. El abogado Iván Cancino pidió la palabra y reclamó respeto para su cliente. “Estas audiencias se han venido desarrollando con toda la calma y la tranquilidad. A mí sí me gustaría que dejáramos las reglas claras para que el señor Bustos no le falte el respeto a mi cliente. Esa aseveración de prófugo de la justicia no viene al caso hacerla en una presentación de partes”, dijo.



Le puede interesar: La lujosa casa del prófugo Carlos Ramón González en Nicaragua La Fiscalía aseguró que cuenta con cerca de 300 pruebas que respaldan la acusación y la participación de González en el direccionamiento irregular de la contratación. En la diligencia, la magistrada Blanca Nélida Barreto reconoció como víctimas a la UNGRD, la Contraloría General de la República y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. También acreditó en esa calidad a dos comunidades wayúu, señaladas como las principales afectadas por el contrato de los 40 carrotanques para el suministro de agua en La Guajira, eje central del escándalo. La defensa insistió en pedir aclaraciones sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar descritas por la Fiscalía, especialmente frente a los encuentros que, según el ente investigador, habría sostenido González con los principales testigos del caso, Olmedo López y Sneyder Pinilla. Antes de finalizar la primera parte de la audiencia, la magistrada consultó a Carlos Ramón si deseaba hacer alguna intervención, a lo que él respondió: “No, su señoría. Estoy pendiente de la evolución de este asunto”, dijo.

