x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

“Pendiente de este asunto”: el prófugo Carlos Ramón González habló desde su mansión en Nicaragua en audiencia de acusación

¿Qué dijo Carlos Ramón González ante la Corte? Desde su asilo en Nicaragua, el exdirector del Dapre enfrentó la acusación por el saqueo a la UNGRD. Conozca los detalles de la audiencia aquí.

  • Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE acusado de corrupción. Foto: Fiscalía y Colprensa
    Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE acusado de corrupción. Foto: Fiscalía y Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

El prófugo Carlos Ramón González volvió a aparecer. Esta vez no fue en un despacho oficial ni en un acto político, sino en la pantalla de una audiencia judicial. Desde Nicaragua, país al que huyó y donde recibió asilo, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) siguió de manera virtual la audiencia de acusación en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La Fiscalía General de la Nación lo señaló formalmente como el presunto cerebro del saqueo a la entidad y lo acusó de los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos. Ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, el ente investigador sostuvo que González lideró un entramado criminal para apropiarse de recursos públicos y direccionar contratos de la UNGRD a cambio de apoyos políticos en el Congreso para sacar adelante las reformas del Gobierno.

Lea aquí: Así habría desaparecido dinero del patrimonio de Carlos Ramón González: faltan $6.000 millones

La acusación gira en torno a una reunión clave realizada en el Palacio de Nariño, conocida dentro del expediente como “el cónclave”. Según la Fiscalía, en ese encuentro González impartió órdenes directas para poner en marcha el esquema de sobornos.

De acuerdo con el escrito de acusación, a mediados de septiembre de 2023, en la oficina del Dapre, González habría ordenado entregar contratos de la UNGRD a los entonces presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle.

El ente acusador aseguró además que el plan incluyó la entrega de 4.000 millones de pesos en efectivo a los congresistas, lo que llevó a pedir un mayor rigor en la sanción. En la audiencia, el fiscal recalcó que González actuó aprovechando su cercanía con el presidente Gustavo Petro y el poder político que acumuló durante más de dos décadas.

Tensión en la audiencia: ¿Es Carlos Ramón González un prófugo de la justicia?

Una situación particular ocurrió durante la presentación de las partes intervinientes. El presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, afirmó que González es un “prófugo de la justicia”, una declaración que generó una reacción inmediata de la defensa.

El abogado Iván Cancino pidió la palabra y reclamó respeto para su cliente. “Estas audiencias se han venido desarrollando con toda la calma y la tranquilidad. A mí sí me gustaría que dejáramos las reglas claras para que el señor Bustos no le falte el respeto a mi cliente. Esa aseveración de prófugo de la justicia no viene al caso hacerla en una presentación de partes”, dijo.

Le puede interesar: La lujosa casa del prófugo Carlos Ramón González en Nicaragua

La Fiscalía aseguró que cuenta con cerca de 300 pruebas que respaldan la acusación y la participación de González en el direccionamiento irregular de la contratación.

En la diligencia, la magistrada Blanca Nélida Barreto reconoció como víctimas a la UNGRD, la Contraloría General de la República y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. También acreditó en esa calidad a dos comunidades wayúu, señaladas como las principales afectadas por el contrato de los 40 carrotanques para el suministro de agua en La Guajira, eje central del escándalo.

La defensa insistió en pedir aclaraciones sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar descritas por la Fiscalía, especialmente frente a los encuentros que, según el ente investigador, habría sostenido González con los principales testigos del caso, Olmedo López y Sneyder Pinilla.

Antes de finalizar la primera parte de la audiencia, la magistrada consultó a Carlos Ramón si deseaba hacer alguna intervención, a lo que él respondió: “No, su señoría. Estoy pendiente de la evolución de este asunto”, dijo.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Dónde está Carlos Ramón González actualmente?
Carlos Ramón González se encuentra en Nicaragua. El exfuncionario salió de Colombia tras el estallido del escándalo de la UNGRD y recibió asilo político por parte del régimen de Daniel Ortega, lo que le permite comparecer a sus audiencias de forma virtual.
¿Qué es el “cónclave” en el caso de la UNGRD?
Se refiere a una reunión privada en el Palacio de Nariño donde, según la Fiscalía, Carlos Ramón González habría ordenado el direccionamiento de contratos y el pago de sobornos a presidentes del Congreso para favorecer las reformas del Ejecutivo.
¿Quiénes son las víctimas en el juicio contra Carlos Ramón González?
La Corte reconoció como víctimas a la UNGRD, la Contraloría, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y a comunidades Wayúu de La Guajira, afectadas por el polémico contrato de los carrotanques de agua.

Temas recomendados

Corrupción
Investigación
Política
Audiencia
Carrotanques en La Guajira
ungrd
Colombia
Carlos Ramón González
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida