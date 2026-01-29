“Pendiente de este asunto”: el prófugo Carlos Ramón González habló desde su mansión en Nicaragua en audiencia de acusación

El prófugo Carlos Ramón González volvió a aparecer. Esta vez no fue en un despacho oficial ni en un acto político, sino en la pantalla de una audiencia judicial. Desde Nicaragua, país al que huyó y donde recibió asilo, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) siguió de manera virtual la audiencia de acusación en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Fiscalía General de la Nación lo señaló formalmente como el presunto cerebro del saqueo a la entidad y lo acusó de los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos. Ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, el ente investigador sostuvo que González lideró un entramado criminal para apropiarse de recursos públicos y direccionar contratos de la UNGRD a cambio de apoyos políticos en el Congreso para sacar adelante las reformas del Gobierno.
La acusación gira en torno a una reunión clave realizada en el Palacio de Nariño, conocida dentro del expediente como “el cónclave”. Según la Fiscalía, en ese encuentro González impartió órdenes directas para poner en marcha el esquema de sobornos.
De acuerdo con el escrito de acusación, a mediados de septiembre de 2023, en la oficina del Dapre, González habría ordenado entregar contratos de la UNGRD a los entonces presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle.