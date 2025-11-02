Pilas con el paseo: MinTrabajo cerró la piscina y la cocina de Comfamiliar en el Atlántico, ¿qué pasó?

Luego de una inspección en distintas sedes de la Caja de Compensación Familiar del Atlántico (Comfamiliar), el Ministerio del Trabajo ordenó la paralización temporal de actividades en la sede principal, tras detectar condiciones que representan un “riesgo grave e inminente” para la seguridad y salud de trabajadores y usuarios. La decisión quedó consignada en el Auto número 1794, emitido el pasado 29 de octubre, que establece una suspensión de 10 días en las áreas de cocina y piscina principal. Esta medida se mantendrá vigente hasta que Comfamiliar realice las correcciones necesarias en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST).

Inspección reveló incumplimientos críticos en seguridad y salud en el trabajo

Durante la diligencia, liderada por el director territorial del Atlántico, Miguel Varela Rueda, y dos inspectoras laborales, se detectaron múltiples fallas en el cumplimiento de las normas de seguridad, prevención de riesgos y atención de emergencias.

Se trata de una medida temporal, la Caja de Compensación debe hacer correcciones. FOTO MINTRABAJO

"En las zonas de cocina y la piscina de la sede principal se encontraron condiciones inseguras que podrían poner en riesgo la integridad de las y los trabajadores, así como de los usuarios", explicó Varela Rueda. En el área de cocina se reportaron pisos húmedos, productos químicos almacenados en botellas sin etiqueta ni identificación, ausencia de señalización adecuada, y salidas de emergencia bloqueadas con llave. Además, los inspectores identificaron falta de extintores, deficiente limpieza de las chaquetas térmicas utilizadas en cuartos fríos y ausencia de simulacros de emergencia desde 2022.

Deficiencias estructurales y riesgos químicos en zona de piscina

En la piscina principal, el Ministerio halló graves deficiencias en la infraestructura y manejo de productos químicos. En el cuarto de almacenamiento se evidenció desorden, riesgos físicos y químicos, humedad en paredes y techos, fisuras y goteras, así como ausencia de extintores y protocolos de emergencia.