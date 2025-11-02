x

Pilas con el paseo: MinTrabajo cerró la piscina y la cocina de Comfamiliar en el Atlántico, ¿qué pasó?

El Ministerio del Trabajo suspendió temporalmente áreas de Comfamiliar Atlántico. Aquí los detalles.

  El Ministerio cerró de manera temporal la cocina y la piscina principal de ComFamiliar. FOTO MINTRABAJO
    El Ministerio cerró de manera temporal la cocina y la piscina principal de ComFamiliar. FOTO MINTRABAJO
  Se trata de una medida temporal, la Caja de Compensación debe hacer correcciones. FOTO MINTRABAJO
    Se trata de una medida temporal, la Caja de Compensación debe hacer correcciones. FOTO MINTRABAJO
El Colombiano
El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

Luego de una inspección en distintas sedes de la Caja de Compensación Familiar del Atlántico (Comfamiliar), el Ministerio del Trabajo ordenó la paralización temporal de actividades en la sede principal, tras detectar condiciones que representan un “riesgo grave e inminente” para la seguridad y salud de trabajadores y usuarios.

La decisión quedó consignada en el Auto número 1794, emitido el pasado 29 de octubre, que establece una suspensión de 10 días en las áreas de cocina y piscina principal. Esta medida se mantendrá vigente hasta que Comfamiliar realice las correcciones necesarias en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST).

Inspección reveló incumplimientos críticos en seguridad y salud en el trabajo

Durante la diligencia, liderada por el director territorial del Atlántico, Miguel Varela Rueda, y dos inspectoras laborales, se detectaron múltiples fallas en el cumplimiento de las normas de seguridad, prevención de riesgos y atención de emergencias.

Se trata de una medida temporal, la Caja de Compensación debe hacer correcciones. FOTO MINTRABAJO
Se trata de una medida temporal, la Caja de Compensación debe hacer correcciones. FOTO MINTRABAJO

“En las zonas de cocina y la piscina de la sede principal se encontraron condiciones inseguras que podrían poner en riesgo la integridad de las y los trabajadores, así como de los usuarios”, explicó Varela Rueda.

En el área de cocina se reportaron pisos húmedos, productos químicos almacenados en botellas sin etiqueta ni identificación, ausencia de señalización adecuada, y salidas de emergencia bloqueadas con llave.

Además, los inspectores identificaron falta de extintores, deficiente limpieza de las chaquetas térmicas utilizadas en cuartos fríos y ausencia de simulacros de emergencia desde 2022.

Deficiencias estructurales y riesgos químicos en zona de piscina

En la piscina principal, el Ministerio halló graves deficiencias en la infraestructura y manejo de productos químicos. En el cuarto de almacenamiento se evidenció desorden, riesgos físicos y químicos, humedad en paredes y techos, fisuras y goteras, así como ausencia de extintores y protocolos de emergencia.

En la planta eléctrica también se detectó la falta de señalización adecuada y la ausencia de un kit antiderrames junto al tanque de almacenamiento de ACPM. Estas situaciones constituyen incumplimientos directos de la normativa de prevención de accidentes laborales.

Comfamiliar deberá adelantar correcciones para reanudar operaciones

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino Páez, reafirmó el compromiso del Gobierno con la vigilancia del cumplimiento normativo en seguridad laboral.

“Ordenamos el cierre parcial de actividades en dichas áreas hasta que la Caja de Compensación adelante las acciones correctivas necesarias que garanticen entornos de trabajo seguros y saludables para todas y todos nuestros trabajadores”, señaló el funcionario.

A pesar de la medida, el resto de los servicios de Comfamiliar Atlántico —incluyendo los centros de entrenamiento en alturas, áreas de eventos, comerciales, administrativas, de salud y subsidio— seguirán operando con normalidad.

