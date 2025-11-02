Pilas con el paseo: MinTrabajo cerró la piscina y la cocina de Comfamiliar en el Atlántico, ¿qué pasó?

Luego de una inspección en distintas sedes de la Caja de Compensación Familiar del Atlántico (Comfamiliar), el Ministerio del Trabajo ordenó la paralización temporal de actividades en la sede principal, tras detectar condiciones que representan un “riesgo grave e inminente” para la seguridad y salud de trabajadores y usuarios.
La decisión quedó consignada en el Auto número 1794, emitido el pasado 29 de octubre, que establece una suspensión de 10 días en las áreas de cocina y piscina principal. Esta medida se mantendrá vigente hasta que Comfamiliar realice las correcciones necesarias en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST).