Detalles del asesinato de Gustavo Aponte y su escolta en Bogotá: sicarios los acecharon durante 15 minutos

Quince minutos de espera, como lobos que acechan a su presa, se tomaron los sicarios que tenían en su lista al empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra. Uno de ellos, de casco y motocicleta, aguardó con paciencia en las afueras del gimnasio Bodytech, en la calle 85 con la carrera Séptima del norte de Bogotá. Su rol, sospechan los investigadores, era el de “campanero”. Así quedó establecido tras la primera revisión de cámaras de seguridad que hizo la Policía, buscando pistas para esclarecer el doble homicidio que hoy sacude a la capital. Puede leer: ¿Quién era José Gustavo Aponte? El empresario arrocero asesinado en Bogotá La víctima salió del gimnasio 3:45 de la tarde de este miércoles 11 de febrero, en compañía de su escolta Luis Gabriel Gutiérrez. Fue justo cuando el “campanero” le hizo una llamada al verdugo. El asesino estaba en el semáforo de la esquina, vistiendo traje de corbata para no levantar sospechas, y se aproximó caminando a su blanco. Antes de que Aponte Fonnegra pudiera abordar el vehículo, fue interceptado por el hombre de traje.

De acuerdo con la inspección técnica a cadáver, el empresario y el guardaespaldas recibieron disparos de calibre 9 milímetros en la cabeza y el cuello. El ataque fue tan rápido que el acompañante no tuvo tiempo de usar su arma amparada.

El homicida corrió hacia otra motocicleta que estaba en la esquina y escapó a toda velocidad con un compinche. Esto implica que, según las pesquisas preliminares, al menos tres personas estuvieron involucradas en la ejecución del plan. Las víctimas fueron auxiliadas por la comunidad y llevadas a una clínica, donde no fue posible salvarles la vida. Un ciudadano grabó con celular los momentos angustiosos en los que eran transportados en una camioneta, mientras les practicaban los primeros auxilios. “Se evidencia un acto sicarial totalmente planeado. Haciendo la trazabilidad de las cámaras, podemos evidenciar que estas personas llegaron 15 minutos antes a esperar a su víctima; que planearon la forma de caracterizar al sicario y ubicar la moto para el escape”, declaró el general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Por el momento se desconoce de dónde provino la orden de matar al empresario, pero los investigadores están analizando sus actividades comerciales en búsqueda de pistas. Gustavo Aponte Fonnegra era gerente general de la empresa Flexo Spring SAS, especializada “en el desarrollo y producción de empaques para alimentos, cuidado del hogar y personal, alimentos para mascotas, especialidades técnicas y aplicaciones industriales”, según la web oficial de la compañía. También estaba vinculado a la Empresa Colombiana de Soplado e Inyección (ECSI), que ofrece “soluciones de empaques plásticos rígidos, orientados a satisfacer de manera sostenible las necesidades del mercado”.

Su labor fue resaltada hace pocas semanas por Tecnología del Plástico, un portal que conecta a proveedores y clientes del sector. En su mensaje de condolencia, lo catalogó como un “destacado empresario colombiano y una figura inspiradora para nuestra industria”. Según el boletín de internet de dicho portal, “su labor no se limitó a los procesos industriales: también presidió iniciativas que generaron impacto social, y fue miembro principal de la Fundación Gustavo Aponte Rojas, una organización enfocada en brindar educación y bienestar a niñas, niños y familias en situación de vulnerabilidad”. De igual manera, era copropietario y heredero de Arroz Sonora, una de las compañías más reconocidas del mercado arrocero, con una fuerte participación en la canasta familiar de Casanare y Tolima. De otro lado, su escolta Luis Gabriel Gutiérrez llevaba cinco años protegiéndolo. Fue policía hasta 2021, cuando salió de la institución en uso de buen retiro. Por ahora se desconoce si había amenazas en contra del empresario.

