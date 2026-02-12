La extraña desaparición de Dj Dever y dos personas de su equipo en Barranquilla: ya encontraron su camioneta

El paradero del cartagenero Deverson José Ríos Caicedo, conocido como Dj Dever, es todo un misterio y tiene a las autoridades desplegando operativos para su búsqueda en la costa Caribe, y a quienes lo conocen rogando para que nada malo le haya pasado. Lea aquí: Murió Dogardisc, reconocido cantante de champeta, ¿qué le pasó? El Dj, productor y compositor de Passa Passa Sound System, quien ha colaborado con artistas como Lil Silvio y El Vega, y Kevin Flórez, está desaparecido desde la noche del martes, 10 de febrero, tras una presentación privada cerca de Barranquilla. El artista estaba con dos personas de su equipo de trabajo, Leonard Rodríguez Iriarte (conductor) y Anthony García (encargado del montaje), de quienes tampoco se conoce su paradero.

Las autoridades que están en su búsqueda encontraron hace poco el vehículo en el que los tres hombres se desplazaban. Se trata de una camioneta Toyota Fortuner color blanca, que fue hallada en el sector de La Paz, en Barranquilla, y según reportes preliminares, no presentaba daños ni señales de violencia.

Dj Dever durante una presentación en 2025. FOTO: Tomada de Instagram @dj_dever / @elclassicnight

La versión de su equipo de trabajo

Integrantes del equipo de trabajo del Dj aseguran que este se encuentra retenido por las personas que lo contrataron para realizar un show en Playa Mendoza, jurisdicción del municipio de Tubará, la cual está ubicada a unos 45 kilómetros de la capital del Atlántico. Sus compañeros sostienen que Dj Dever fue desnudado y maniatado por quienes se encontraban en esa playa. Siga leyendo: Salvo Basile, el italiano que llegó con Marlon Brando a Cartagena y se quedó por amor Esta teoría tomó fuerza tras conocerse un mensaje que el artista le envió a su esposa en el que alertó que el evento en el que estaba le parecía “sospechoso”. Esa fue la última comunicación del Dj sobre las 10:00 p. m. del 10 de febrero. Desde entonces, tanto él como sus dos colaboradores dejaron de contestar mensajes y llamadas.

De acuerdo con el diario El Heraldo de Barranquilla, dos mujeres que participaron en el show pero que no se encontraban con el artista, estaban retenidas, pero fueron liberadas en la calle 93 con carrera 46 de la ciudad. El equipo del Dj pidió su liberación a través de un comunicado y desmintió las versiones de que el hecho se trate de una estrategia de mercadeo. “Se hace un llamado a quienes tienen retenido al artista y a su equipo, a que por favor los entreguen prontamente sanos y salvos. Además, se desmiente que todo se trate de una estrategia de marketing y se pide prudencia en este momento lleno de angustia para todos”, se lee en el mensaje.

Alcalde de Cartagena y artistas piden su liberación

El mandatario de Cartagena, Dumek Turbay, indicó que está al tanto de la situación del artista, a quien reconoció como un “gran amigo” y aseguró que su administración está trabajando articuladamente con la de Barranquilla y las autoridades de ambas ciudades para dar con su paradero. Le puede interesar: Antioqueño, oriundo de San Carlos, fue asesinado dentro de un billar en un barrio de Cartagena “Ya está desplegada toda la policía en Barranquilla apoyándonos, y el Gaula para que podamos rápidamente tener con nosotros, sano y salvo a ese gran artista, una persona súper querida, gran amigo, lo respeto, lo admiro mucho y queremos que esto pueda terminar bien”, sostuvo el alcalde de Cartagena en diálogo con medios.