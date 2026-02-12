Abaten a alias Venezuela, cabecilla vinculado al atentado que dejó 13 uniformados muertos en Amalfi

Las autoridades abatieron a alias Venezuela, señalado como cabecilla de comisión del Frente 36 de las disidencias de las Farc y presunto responsable de múltiples atentados contra la Fuerza Pública en los municipios de Anorí y Amalfi, en el Nordeste de Antioquia.
Según las autoridades, este hombre acumulaba más de 15 años de trayectoria criminal y figuraba en el cartel de los más buscados de Antioquia y, por su ubicación, había una recompensa de hasta $200 millones. Era considerado un objetivo prioritario por su presunta participación en varios ataques contra la Fuerza Pública que generaron conmoción nacional.