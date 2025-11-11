Mesada 13 en Colombia 2025: cuándo se paga, quiénes la reciben y cuánto les consignan a los pensionados

Cada año, más de 1,8 millones de pensionados en Colombia esperan con entusiasmo la llegada de diciembre. No solo por la Navidad , sino porque Durante este mes se consigna la mesada 13, un pago adicional que funciona como una prima anual para quienes ya disfrutan de su jubilación.
Según la Ley 100 de 1993, todos los pensionados por vejez, invalidez o sobrevivencia —tanto del régimen público (Colpensiones) como de los fondos privados— tienen derecho a este ingreso extra.
Su objetivo es ofrecer un alivio económico en la temporada navideña, garantizando que los adultos mayores cuenten con mayores recursos para sus gastos de fin de año.
La única excepción aplica para quienes no alcanzaron los requisitos de edad o semanas cotizadas y recibieron una devolución de aportes, pues este grupo no cuenta con una pensión reconocida y, por tanto, no tiene derecho a la mesada 13.
