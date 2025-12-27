Estos serían los 3 primeros refuerzos de Atlético Nacional para 2026

Atlético Nacional no quiere perder tiempo y ya empezó a mover sus fichas pensando en la temporada 2026. Con la experiencia reciente aún fresca y la necesidad de armar un plantel competitivo desde el primer día, el conjunto verdolaga acelera gestiones para cerrar refuerzos clave que le permitan afrontar con ambición los retos que se vienen. En ese camino, la dirigencia verde ya tiene conversaciones adelantadas con tres nombres que apuntan a convertirse en las primeras incorporaciones del nuevo proyecto. El primero es Nicolás Rodríguez, extremo que llegaría procedente del Orlando City bajo la fórmula de préstamo por un año con opción de compra. Su velocidad y desequilibrio encajan en la idea de reforzar las bandas, una zona que Nacional considera prioritaria para darle mayor profundidad ofensiva al equipo.

A ese nombre se suma la experiencia de Milton Casco, lateral con recorrido internacional, quien arribaría en condición de préstamo por un año con posibilidad de renovación y con la ventaja de ser agente libre, lo que facilita la negociación. Casco aportaría liderazgo, oficio y una lectura táctica que podría ser determinante en partidos de alta exigencia. El tercer jugador en la lista es Santiago Arias, mundialista con la Selección Colombia, cuyo contrato con el Bahía de Brasil vence este 31 de diciembre. Su situación contractual abre una ventana importante para Nacional, que ya avanza en los detalles finales de la operación. Un punto a favor es que Arias se encuentra en Medellín disfrutando de sus vacaciones, lo que permite acercar posturas y agilizar las conversaciones. Salvo un contratiempo de última hora, Rodríguez, Casco y Arias están llamados a convertirse en los tres primeros refuerzos oficiales de Atlético Nacional para 2026. Solo restarían detalles contractuales para cerrar sus incorporaciones y comenzar a dar señales claras de planificación y ambición.

Pero el mercado verdolaga no se detiene ahí. Uno de los grandes focos sigue puesto en Alfredo Morelos, una prioridad absoluta para la institución. Nacional ya presentó una oferta superior a los 2 millones de dólares para adquirir un alto porcentaje de los derechos deportivos del delantero y asumir el 100 % de su salario, en un claro mensaje de confianza y respaldo al atacante. La situación con Santos es compleja, pero favorable. El club brasileño no cuenta con Morelos para el nuevo semestre y su pretemporada iniciará el 2 de enero, fecha en la que el delantero debería presentarse. Sin embargo, la postura del jugador es firme: quiere quedarse sí o sí en Atlético Nacional, incluso por encima de un interés concreto desde México y de sondeos realizados por Junior de Barranquilla.

Ese deseo mutuo ha sostenido el llamado “tira y encoge” de la negociación. En Nacional saben que Morelos es una pieza clave no solo por su aporte deportivo, sino también por el peso que tiene en el vestuario y en la conexión con la hinchada. Por eso, el esfuerzo económico está sobre la mesa y la prioridad es total, tanto desde el club hacia el jugador como del jugador hacia el Verdolaga.