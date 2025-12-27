Sin rencor y sin tiraderas: J Balvin canta su redención en la nueva sesión con Bizarrap

Tres años después de quedar en el centro de una de las controversias más incómodas de la música latina reciente, J Balvin reaparece en el universo Bizarrap no para ajustar cuentas, sino para cantar desde la calma. La BZRP Music Sessions #62/66, publicada el 26 de diciembre, no solo marca una colaboración largamente especulada: funciona como un gesto simbólico de reconciliación, madurez artística y reposicionamiento tras la tiradera de Residente que sacudió su carrera y redefinió su lugar en el debate cultural del género urbano. Cuando Bizarrap anunció en Navidad, con una imagen juguetona y unas zapatillas usadas como teléfonos, que su siguiente sesión sería junto a J Balvin, el movimiento no pasó inadvertido. No era una colaboración más. Era, para muchos, el cierre de un ciclo abierto en 2022 con la BZRP Music Sessions #49, en la que Residente apuntó directamente contra el colombiano y que marcó distancia entre el paisa y el productor argentino. En lo musical, la canción se aleja deliberadamente de la confrontación: Balvin opta por un registro íntimo, romántico, montado sobre una base que mezcla beats electrónicos característicos de Bizarrap con guiños claros al vallenato. “Siento que tu nombre está en todos mis pensamientos”, canta, vestido con un traje negro sobrio, lejos de la estridencia estética que suele acompañar las sesiones más virales del productor. En contexto: Bizarrap y J Balvin anuncian su primera colaboración en la BZRP Music Session #62 La letra confirma esa decisión narrativa. Aunque muchos esperaban una respuesta velada a Residente, el tema gira alrededor de un amor perdido que vuelve como recuerdo a través de una fotografía. Han pasado poco más de 15 horas desde el lanzamiento de la canción, que ya cuenta con más de 2 millones de reproducciones en YouTube, tras un anuncio que comenzó a resonar desde Navidad, cuando los artistas latinoamericanos compartieron una foto juntos sosteniendo unos tenis deportivos como si fueran teléfonos.

Desde entonces, las expectativas aumentaron no solo por la amplia trayectoria de José Álvaro Osorio Balvín (J Balvin) como uno de los exponentes en el género urbano, sino también por las colaboraciones de Gonzalo Julián Conde (Bizarrap) con Residente, Villano Antillano, Quevedo, Arcangel y la barranquillera Shakira, cuya canción dirigida a su expareja Gerard Piqué ha superado los 840 millones de reproducciones. No solo fue eso: la Music Sessions #53 obtuvo varios récords tras convertirse en la canción latina con más visualizaciones en sus primeras 24 horas en YouTube tras alcanzar 63 millones. Del mismo modo, registró el mayor número de reproducciones de una pista latina en Spotify en 24 horas con más de 14,3 millones.

¿Gustó o no Music Session #62?

Algunos usuarios en redes sociales destacaron la intención de J Balvin de mezclar ritmos tradicionales como el vallenato. No obstante, también manifestaron que a la melodía le “faltó fuerza”, aunque reconocieron que la letra transmite un mensaje nostálgico.

Este gesto artístico dialoga directamente con el momento vital que el propio Balvin ha descrito en entrevistas recientes. Días antes del estreno, en una conversación con el influencer Ibai desde su casa en Medellín, el artista habló por primera vez sin rencor de su conflicto con Residente. Reconoció que la tiradera y la dinámica competitiva del momento le hicieron daño personal y profesional, en una etapa en la que —según dijo— vivía obsesionado con ser “el número uno”. “Nunca pensé que me iba a ver en problemas, tiraderas y vueltas de esas”, admitió. Hoy, con dos décadas de carrera a cuestas, su discurso es otro. Balvin asegura estar en un punto en el que no necesita demostrar nada y en el que el perdón, empezando por el propio, se vuelve central. “Cuando uno tiene rencor hacia alguien, ese es un veneno que lo consume”, reflexionó, antes de afirmar que la situación con Residente está calmada e incluso confesarle cariño. Lejos de minimizar el golpe, el colombiano lo resignifica como un aprendizaje: entender que no es intocable y que el ego, si no se revisa, termina pasando factura.