Sin rencor y sin tiraderas: J Balvin canta su redención en la nueva sesión con Bizarrap

Tres años después de quedar en el centro de una de las controversias más incómodas de la música latina reciente, J Balvin reaparece en el universo Bizarrap no para ajustar cuentas, sino para cantar desde la calma. La BZRP Music Sessions #62/66, publicada el 26 de diciembre, no solo marca una colaboración largamente especulada: funciona como un gesto simbólico de reconciliación, madurez artística y reposicionamiento tras la tiradera de Residente que sacudió su carrera y redefinió su lugar en el debate cultural del género urbano.
Cuando Bizarrap anunció en Navidad, con una imagen juguetona y unas zapatillas usadas como teléfonos, que su siguiente sesión sería junto a J Balvin, el movimiento no pasó inadvertido. No era una colaboración más. Era, para muchos, el cierre de un ciclo abierto en 2022 con la BZRP Music Sessions #49, en la que Residente apuntó directamente contra el colombiano y que marcó distancia entre el paisa y el productor argentino.
En lo musical, la canción se aleja deliberadamente de la confrontación: Balvin opta por un registro íntimo, romántico, montado sobre una base que mezcla beats electrónicos característicos de Bizarrap con guiños claros al vallenato. “Siento que tu nombre está en todos mis pensamientos”, canta, vestido con un traje negro sobrio, lejos de la estridencia estética que suele acompañar las sesiones más virales del productor.
La letra confirma esa decisión narrativa. Aunque muchos esperaban una respuesta velada a Residente, el tema gira alrededor de un amor perdido que vuelve como recuerdo a través de una fotografía. Han pasado poco más de 15 horas desde el lanzamiento de la canción, que ya cuenta con más de 2 millones de reproducciones en YouTube, tras un anuncio que comenzó a resonar desde Navidad, cuando los artistas latinoamericanos compartieron una foto juntos sosteniendo unos tenis deportivos como si fueran teléfonos.