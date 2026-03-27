Conozca las empresas en Colombia con mejores condiciones laborales para las mujeres

Un total de 55 organizaciones en Colombia fueron reconocidas por promover entornos laborales más equitativos e inclusivos para las mujeres, según la más reciente edición del informe de la Great Place to Work. El estudio analiza tanto las prácticas corporativas como la percepción de las trabajadoras, convirtiéndose en uno de los referentes sobre clima organizacional en el país. El ranking reúne compañías de distintos sectores económicos y tamaños, seleccionadas tras una evaluación que combina indicadores cuantitativos y cualitativos. La medición pone especial énfasis en la experiencia real de las colaboradoras dentro de las organizaciones, así como en aspectos relacionados con liderazgo, oportunidades de crecimiento y bienestar laboral. Le puede interesar: Empleo en Colombia pierde ritmo: 23% de empresas prevé recortes en próximos meses

¿Cómo se construye el ranking?

El listado elaborado por Great Place to Work se basa, principalmente, en la opinión de las trabajadoras. A partir de encuestas internas, se evalúan variables como la credibilidad de los líderes, el respeto en el entorno laboral, la imparcialidad en la toma de decisiones y el sentido de pertenencia dentro de las empresas. Además, el estudio incluye el análisis de políticas organizacionales enfocadas en diversidad, equidad de género, desarrollo profesional y acceso a posiciones de liderazgo para mujeres. Este enfoque permite identificar no solo percepciones, sino también acciones concretas que impactan la cultura corporativa.

Las empresas destacadas en Colombia para que las mujeres trabajen

El ranking clasifica a las organizaciones según su tamaño. Entre las compañías de hasta 200 colaboradores se destacan nombres como Green and Fresh, Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC), Connext Global Solutions, Puntos Colombia, Griffith Foods, Fiduprevisora, Ocensa y WWF Colombia, entre otras. En la categoría de empresas con entre 201 y 600 colaboradores figuran organizaciones como Hilton, Allianz Seguros, SAP Colombia, Comfenalco Cartagena, Zurich Colombia y Expreso Brasilia, que han avanzado en la implementación de políticas inclusivas y de bienestar laboral. Por su parte, en el grupo de compañías con más de 600 empleados aparecen empresas de gran trayectoria en el país como Banco de Occidente, Productos Ramo, Totto, Ecopetrol, Banco Santander Colombia y el Politécnico Grancolombiano, reflejando que las buenas prácticas también pueden escalar en estructuras organizacionales más complejas. Lea más: Sector de construcción perdió 136.000 empleos en 2025 y enfrenta nuevas presiones por salario mínimo y aranceles

Inclusión y equidad como ventaja competitiva