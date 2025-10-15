Medellín es la ciudad donde más crece el mercado del running y entrenamiento en Colombia: Asics

La marca japonesa de indumentaria deportiva Asics continúa su expansión en Colombia con la apertura de su segunda tienda en Medellín, ubicada en el Centro Comercial Arkadia.
Y el lanzamiento de la Asics Golden Run Medellín 2025, que se celebrará el 2 de noviembre y convocará a 3.000 corredores entre élite nacional e invitados internacionales.
Con esta inauguración, la compañía alcanza seis tiendas en el país y consolida su presencia en una ciudad que considera clave para su crecimiento.
“Medellín tiene una energía única, una comunidad de corredores y entusiastas del bienestar en constante crecimiento. Con esta tienda queremos estar más cerca de ellos, ofreciendo no solo productos de alto rendimiento, sino también experiencias, asesoría especializada e inspiración para que el deporte sea parte esencial de la vida cotidiana”, explicó Johanna Zambrano, gerente general de Asics Colombia, en diálogo con EL COLOMBIANO.