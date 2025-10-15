x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Medellín es la ciudad donde más crece el mercado del running y entrenamiento en Colombia: Asics

Asics inauguró su segunda tienda en Medellín y sexta en Colombia, consolidando su expansión con la carrera Golden Run que reunirá 3.000 corredores.

  • Asics abre su segunda tienda en Medellín y lanza la Golden Run 2025 con 3.000 corredores. FOTO: Cortesía Asics.
    Asics abre su segunda tienda en Medellín y lanza la Golden Run 2025 con 3.000 corredores. FOTO: Cortesía Asics.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

15 de octubre de 2025
bookmark

La marca japonesa de indumentaria deportiva Asics continúa su expansión en Colombia con la apertura de su segunda tienda en Medellín, ubicada en el Centro Comercial Arkadia.

Y el lanzamiento de la Asics Golden Run Medellín 2025, que se celebrará el 2 de noviembre y convocará a 3.000 corredores entre élite nacional e invitados internacionales.

Con esta inauguración, la compañía alcanza seis tiendas en el país y consolida su presencia en una ciudad que considera clave para su crecimiento.

Lea más: El running gana terreno en los pueblos de Antioquia; La Ceja celebró la media maratón y San Rafael prepara su carrera

Medellín tiene una energía única, una comunidad de corredores y entusiastas del bienestar en constante crecimiento. Con esta tienda queremos estar más cerca de ellos, ofreciendo no solo productos de alto rendimiento, sino también experiencias, asesoría especializada e inspiración para que el deporte sea parte esencial de la vida cotidiana”, explicó Johanna Zambrano, gerente general de Asics Colombia, en diálogo con EL COLOMBIANO.

Medellín, un punto estratégico para la expansión

Según Zambrano, Medellín se ha convertido en un foco estratégico dentro del plan de crecimiento de Asics, no solo por su peso económico, sino por su cultura deportiva en auge.

La marca tiene en la capital antioqueña a dos atletas de su equipo élite, y proyecta abrir cinco tiendas adicionales en la región para 2026, extendiendo su presencia al área metropolitana y municipios cercanos.

“No se trata de abrir tiendas por abrirlas, sino de hacerlo de forma estratégica en lugares que permitan construir comunidad y conectar con los deportistas. Cada punto de venta implica una inversión significativa y queremos que refleje ese compromiso con la ciudad”, precisó la directiva.

La compañía japonesa no solo busca fortalecer su posicionamiento en la categoría de running, donde ya es reconocida como una marca premium y tecnológica, sino también en segmentos en expansión como tenis y pádel, que ganan terreno entre los consumidores colombianos.

Johanna Zambrano, gerente general de Asics Colombia.
Johanna Zambrano, gerente general de Asics Colombia.

Conozca más: Antioquia Corre: 9 carreras para conocer todo el departamento

La apertura genera al menos 10 empleos directos en áreas de ventas, asesoría y administración, y empleos indirectos en logística y servicios.

Un mercado deportivo que no se detiene

Asics dijo que ha duplicado su participación en la categoría de running en Colombia. En Medellín, la compañía reporta un crecimiento sostenido tanto en running como en entrenamiento, con una creciente preferencia por marcas que combinan innovación, confianza y tecnología.

Aunque Zambrano no reveló cifras concretas de ventas —por tratarse de una compañía listada en bolsa—, aseguró que Asics crece a doble dígito cada año, lo que les permite realizar inversiones de este nivel. “Este crecimiento constante demuestra que el consumidor colombiano valora el rendimiento, la tecnología y la conexión emocional con el deporte”, añadió.

La gerente también destacó el papel de los hábitos saludables y el bienestar integral como motores del negocio. “Hoy las personas están más conscientes de su salud física y mental, y el deporte es parte esencial de esa búsqueda de bienestar. Por eso creemos que tenemos la marca y el momento para seguir creciendo en Colombia”.

Lea aquí: ¿Pagar por correr? El negocio millonario detrás del running en Colombia

Temas recomendados

Deportes
Empresas
Comercio
ventas
Comerciantes
Running
Centro comercial
deporte
Colombia
Medellín
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida