Medellín es la ciudad donde más crece el mercado del running y entrenamiento en Colombia: Asics

La marca japonesa de indumentaria deportiva Asics continúa su expansión en Colombia con la apertura de su segunda tienda en Medellín, ubicada en el Centro Comercial Arkadia. Y el lanzamiento de la Asics Golden Run Medellín 2025, que se celebrará el 2 de noviembre y convocará a 3.000 corredores entre élite nacional e invitados internacionales. Con esta inauguración, la compañía alcanza seis tiendas en el país y consolida su presencia en una ciudad que considera clave para su crecimiento. Lea más: El running gana terreno en los pueblos de Antioquia; La Ceja celebró la media maratón y San Rafael prepara su carrera “Medellín tiene una energía única, una comunidad de corredores y entusiastas del bienestar en constante crecimiento. Con esta tienda queremos estar más cerca de ellos, ofreciendo no solo productos de alto rendimiento, sino también experiencias, asesoría especializada e inspiración para que el deporte sea parte esencial de la vida cotidiana”, explicó Johanna Zambrano, gerente general de Asics Colombia, en diálogo con EL COLOMBIANO.

Medellín, un punto estratégico para la expansión

Según Zambrano, Medellín se ha convertido en un foco estratégico dentro del plan de crecimiento de Asics, no solo por su peso económico, sino por su cultura deportiva en auge. La marca tiene en la capital antioqueña a dos atletas de su equipo élite, y proyecta abrir cinco tiendas adicionales en la región para 2026, extendiendo su presencia al área metropolitana y municipios cercanos. “No se trata de abrir tiendas por abrirlas, sino de hacerlo de forma estratégica en lugares que permitan construir comunidad y conectar con los deportistas. Cada punto de venta implica una inversión significativa y queremos que refleje ese compromiso con la ciudad”, precisó la directiva. La compañía japonesa no solo busca fortalecer su posicionamiento en la categoría de running, donde ya es reconocida como una marca premium y tecnológica, sino también en segmentos en expansión como tenis y pádel, que ganan terreno entre los consumidores colombianos.

Johanna Zambrano, gerente general de Asics Colombia.

Conozca más: Antioquia Corre: 9 carreras para conocer todo el departamento La apertura genera al menos 10 empleos directos en áreas de ventas, asesoría y administración, y empleos indirectos en logística y servicios.

Un mercado deportivo que no se detiene