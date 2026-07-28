Medellín tiene el mejor promedio salarial del país, pero seis de cada 10 trabajadores renuncian por decisión propia

Aunque Medellín es uno de los mercados laborales más competitiva de Colombia, con salarios por encima del promedio nacional y una rotación laboral inferior a la media del país, las empresas enfrentan un desafío creciente en cuanto a retener el talento. Así lo revela una radiografía elaborada por Buk, Plataforma en gestión especializada de recursos humanos, con base en más de 33.000 registros laborales. El informe muestra que la rotación laboral en Medellín cerró 2025 en 3,1%, levemente por debajo del promedio nacional de 3,2%. Sin embargo, el dato que más preocupa es que el 57,8% de las salidas de trabajadores en la capital antioqueña fueron producto de renuncias voluntarias. En otras palabras, más de la mitad de quienes abandonan una empresa en Medellín lo hacen por decisión propia, una señal de que el salario, aunque importante, ya no es el único factor que pesa en la permanencia de los empleados. “En Medellín contamos con un mercado laboral que presenta una rotación menor a los promedios nacionales y salarios más competitivos, pero que a su vez nos recuerda que aún persisten desafíos relacionados con mejorar la calidad del empleo, cerrar brechas salariales, especialmente de género, y fortalecer a las medianas y pequeñas empresas para que puedan generar oportunidades laborales más sostenibles”, afirmó Gabriela Durán, country manager de Buk en Colombia. Le puede interesar: Jornada laboral de 42 horas en Colombia: Abecé de los cambios para trabajadores y empresas

Medellín mantiene salarios competitivos

Uno de los principales hallazgos del estudio es que la ciudad continúa ofreciendo remuneraciones superiores al promedio nacional en diferentes segmentos del mercado laboral. Los trabajadores pertenecientes a la generación Millennial son quienes registran los mayores ingresos en Medellín, con una mediana salarial de $4.971.114 mensuales. No obstante, también lideran el indicador de renuncias voluntarias, pues el 59,7% de quienes dejan sus empleos dentro de este grupo lo hacen por decisión propia. La generación X reporta una mediana salarial de $4.659.505 y una tasa de renuncias voluntarias del 54,5%, mientras que los centennials presentan el ingreso mediano más bajo, con $4.090.932, pero mantiene una elevada proporción de renuncias, equivalente al 57,3%. En contraste, los baby boomers muestra un comportamiento más estable. Su salario medio alcanza los $4.411.118 y solo el 42% de sus desvinculaciones corresponde a decisiones voluntarias. Estos resultados evidencian que las generaciones más jóvenes, pese a contar con mejores oportunidades laborales que hace algunos años, continúan priorizando factores como el desarrollo profesional, la flexibilidad y el bienestar sobre la estabilidad laboral. Lea más: Ocde alerta que el desempleo aumenta entre jóvenes con educación universitaria

La brecha de género persiste

El informe también pone sobre la mesa las diferencias existentes entre hombres y mujeres dentro del mercado laboral antioqueño. Los hombres representan el 52,8% de la fuerza laboral analizada y registran una mediana salarial de $4.455.785. Las mujeres, por su parte, equivalen al 47,2% de los trabajadores y perciben una mediana ligeramente inferior, de $4.450.897. Aunque la diferencia salarial resulta reducida frente a otras regiones, el estudio evidencia un fenómeno distinto al analizar las causas de salida de las empresas. Mientras el 55,1% de las desvinculaciones masculinas corresponde a renuncias voluntarias, entre las mujeres esa proporción asciende al 60,8%, lo que sugiere que ellas encuentran con mayor frecuencia razones para abandonar sus empleos por iniciativa propia.

Las pequeñas empresas pagan más, pero retienen menos

Otro de los resultados que llama la atención es el comportamiento de las micro y pequeñas empresas. Contrario a la percepción de que las grandes compañías ofrecen mejores remuneraciones, el estudio descubrió que las organizaciones más pequeñas presentan la mayor mediana salarial, con ingresos de $4.993.726. Sin embargo, también registraron la mayor rotación laboral de Medellín, con un indicador de 3,5%. En las medianas empresas la mediana salarial se ubica en $4.671.726, mientras que en las grandes compañías alcanzan los $4.272.105. Ambas presentan una rotación de 3,1%, exactamente igual al promedio regional. Para Buk, este comportamiento refleja que el reto de las pequeñas organizaciones no está únicamente en ofrecer salarios competitivos, sino en fortalecer aspectos relacionados con el desarrollo profesional, el liderazgo, la cultura organizacional y las oportunidades de crecimiento. Conozca también: ¡Pilas, trabajadores! Recarga dominical sube al 90% desde el 1 de julio y la jornada laboral baja a 42 horas

El desafío económico para las empresas.

Desde una perspectiva económica, los resultados muestran que Medellín mantiene una posición favorable dentro del mercado laboral colombiano gracias a su capacidad para ofrecer mejores salarios y conservar niveles de rotación relativamente bajos. Sin embargo, la elevada proporción de renuncias voluntarias implica costos importantes para las compañías. La salida constante de trabajadores incrementa los gastos asociados a procesos de selección, contratación, capacitación y adaptación del nuevo personal, además de afectar la productividad y la continuidad de los proyectos. Para las empresas antioqueñas, especialmente las pequeñas y medianas, el desafío hacia 2026 será construir estrategias que permitan fidelizar el talento más allá del salario, incorporando políticas de bienestar, formación, crecimiento profesional y equidad de género que fortalezcan la sostenibilidad del empleo en la región. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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