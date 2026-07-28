Medellín tiene el mejor promedio salarial del país, pero seis de cada 10 trabajadores renuncian por decisión propia

Aunque Medellín es uno de los mercados laborales más competitiva de Colombia, con salarios por encima del promedio nacional y una rotación laboral inferior a la media del país, las empresas enfrentan un desafío creciente en cuanto a retener el talento.
Así lo revela una radiografía elaborada por Buk, Plataforma en gestión especializada de recursos humanos, con base en más de 33.000 registros laborales. El informe muestra que la rotación laboral en Medellín cerró 2025 en 3,1%, levemente por debajo del promedio nacional de 3,2%.
Sin embargo, el dato que más preocupa es que el 57,8% de las salidas de trabajadores en la capital antioqueña fueron producto de renuncias voluntarias.
En otras palabras, más de la mitad de quienes abandonan una empresa en Medellín lo hacen por decisión propia, una señal de que el salario, aunque importante, ya no es el único factor que pesa en la permanencia de los empleados.
“En Medellín contamos con un mercado laboral que presenta una rotación menor a los promedios nacionales y salarios más competitivos, pero que a su vez nos recuerda que aún persisten desafíos relacionados con mejorar la calidad del empleo, cerrar brechas salariales, especialmente de género, y fortalecer a las medianas y pequeñas empresas para que puedan generar oportunidades laborales más sostenibles”, afirmó Gabriela Durán, country manager de Buk en Colombia.
Le puede interesar: Jornada laboral de 42 horas en Colombia: Abecé de los cambios para trabajadores y empresas