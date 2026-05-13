Medellín ya es la ciudad con más startups por cada 100.000 habitantes en Latinoamérica y busca ser capital de la IA

Medellín se consolidó como la ciudad líder en creación de startups en Latinoamérica al registrar 10,9 emprendimientos tecnológicos por cada 100.000 habitantes, la cifra más alta de la región, según el más reciente informe global sobre Ecosistemas de Startups 2026 elaborado por el centro de investigación internacional StartupBlink.
El dato fue presentado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, durante el Innovation Land Summit de la Andi, el evento de innovación y transformación digital más importante de Colombia, realizado el 13 y 14 de mayo en Plaza Mayor Medellín.
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De acuerdo con el funcionario, Medellín supera ampliamente a otras capitales y centros financieros de América Latina en número de startups por habitante. Está por encima de Bogotá, que registró 7,3 emprendimientos de este tipo por cada 100.000 habitantes; Santiago con 6,3; Sao Paulo 6,1; y Buenos Aires 2,5.