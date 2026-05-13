Cuatro técnicos con pasado verdolaga siguen vivos en la pelea por el título

Durante años, alrededor de Atlético Nacional se instaló una crítica recurrente: que el club se equivoca constantemente con la elección de entrenadores o que apuesta demasiado por técnicos interinos sin suficiente respaldo.
Sin embargo, los actuales playoffs de la Liga parecen contar una historia distinta. De los ocho equipos clasificados a la fase definitiva del campeonato, cuatro son dirigidos por entrenadores con pasado en Nacional. Un dato que, más allá de la coincidencia, también refleja el impacto que ha tenido el club verdolaga en la formación, proyección y consolidación de varios técnicos que hoy protagonizan el fútbol colombiano.