Cuatro técnicos con pasado verdolaga siguen vivos en la pelea por el título

Sin embargo, los actuales playoffs de la Liga parecen contar una historia distinta. De los ocho equipos clasificados a la fase definitiva del campeonato, cuatro son dirigidos por entrenadores con pasado en Nacional. Un dato que, más allá de la coincidencia, también refleja el impacto que ha tenido el club verdolaga en la formación, proyección y consolidación de varios técnicos que hoy protagonizan el fútbol colombiano.

Durante años, alrededor de Atlético Nacional se instaló una crítica recurrente: que el club se equivoca constantemente con la elección de entrenadores o que apuesta demasiado por técnicos interinos sin suficiente respaldo.

Diego Arias, actual entrenador del conjunto verde, ya sabe lo que es levantar un título con la institución tras conquistar la Copa BetPlay el año pasado.

También aparece Hernán Darío Herrera, hoy al frente de Once Caldas, pero recordado en Nacional por haber conseguido la Copa Colombia de 2018 y la Liga de 2022. Herrera, que durante mucho tiempo trabajó en procesos formativos y como asistente, terminó encontrando reconocimiento desde la estabilidad y el conocimiento profundo del club.

En Independiente Santa Fe, ya instalado en semifinales, aparece otro nombre ligado al verde: Pablo Repetto. El técnico uruguayo llegó al fútbol colombiano luego de ser contratado por Nacional en marzo de 2024, una experiencia corta, pero suficiente para abrirle nuevamente espacio dentro del país.

Y quizá uno de los casos más particulares es el de Lucas González en Deportes Tolima. Aunque nunca alcanzó a dirigir al equipo profesional de Nacional, sí dejó una huella importante en las divisiones menores del club.

Con la categoría sub-17 conquistó un título nacional, alcanzó un subcampeonato en la prestigiosa Copa Mitad del Mundo y clasificó a un equipo juvenil a una Supercopa internacional. Pero más allá de los resultados, su legado también aparece en varios futbolistas que hoy representan el futuro del fútbol colombiano.

Jugadores como Óscar Perea, Brahian Palacios, Jhon Solís, Tomás Ángel e incluso Juan Pablo Torres pasaron por procesos dirigidos por González en el cuadro antioqueño.