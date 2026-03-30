Así es el plan de formación en El Pedregal que impulsa la reinserción laboral de más de 300 mujeres

Más de 300 mujeres privadas de la libertad en el Centro Penitenciario y Carcelario El Pedregal, en Medellín, participan en un proceso de capacitación enfocado en su reintegración social y económica.
La iniciativa es liderada por Organic Nails Colombia, en alianza con Catalina Sucerquia y la Fundación Valora T, y busca convertir la formación técnica en una herramienta real para acceder al empleo o emprender tras cumplir sus condenas.
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Durante dos años, el proyecto ha promovido la enseñanza de manicure profesional y sistemas avanzados de uñas, con el objetivo de facilitar la inserción laboral de las participantes una vez recuperen su libertad.