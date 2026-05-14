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Sebastián Villa no pierde la fe: “Trabajo a doble turno para estar en la Selección”

Figura en Independiente Rivadavia, Sebastián Villa no ocultó su anhelo de ser llamado a la Selección, dejó abierta la puerta para un posible regreso a Boca y señaló, tras superar sus temas legales, que cree en las segundas oportunidades.

  • Sebastián Villa ya está en los octavos de final de la Copa Libertadores con Independiente Rivadavia. FOTO GETTY
    Sebastián Villa ya está en los octavos de final de la Copa Libertadores con Independiente Rivadavia. FOTO GETTY
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
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Sebastián Villa dice que todos los días se esfuerza para estar en la Selección Colombia; además, que no cierra las puertas de regresar a Boca Juniors.

Convertido en la gran figura de Independiente Rivadavia, el extremo antioqueño, en charla con TyCSports, volvió a tocar el tema de la Tricolor ante las especulaciones de estar en la prelista de jugadores que podrían ser llamados al combinado patrio que jugarán el Mundial de Norteamérica desde el próximo mes.

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De regreso al fútbol argentino luego de un breve período de ostracismo en Europa, alejado de Boca por una serie de escándalos personales, Villa aceptó la propuesta de Rivadavia para relanzar su carrera.

“Vengo hace siete años para estar en la Selección, vengo remando hace mucho tiempo y para mí la Selección lo es todo. De chico soñé con estar y jugar un Mundial. Vengo trabajando a doble turno todos los días para poder estar. Queda esperar la decisión del profe, yo sigo trabajando para poder estar”, comentó el jugador que nació en el municipio de Bello hace 29 años.

¿Puede regresar al club de Riquelme?

Ante los rumores de retornar a Boca, el jugador afirmó: “Se hablan muchas cosas que no son. Yo tuve la oportunidad de hablar con Chicho (Mauricio Serna) hace poco y quedamos en seguir hablando. Queda esperar, sentarme con mi familia y el presidente de Independiente Rivadavia y veremos qué pasa con mi futuro. Riquelme me puede llamar, no le cierro las puertas a nadie”.

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También habló del River Plata por él. “Hubo llamados, pero no se pusieron de acuerdo en los números. Mi trabajo es jugar al fútbol y si me sale la oportunidad de ir a cualquier club yo tengo que ir a trabajar. Pienso en el futuro de mi familia”.

Frente a si es el mejor jugador del balompié de Argentina, Villa mostró respeto por sus demás colegas: “No me pongo primero, hay grandísimos jugadores a los cuales respeto mucho. Yo hago mi trabajo, respeto mucho la carrera de Leandro Paredes y la de Di María. No me considero el mejor, pero trabajo para ser el mejor”.

Además, no esquivó el tema de su pasado, cuando fue denunciado por su expareja, Daniela Cortés, de maltrato físico y psicológico.

“En mi pasado cometí errores, confié en personas que no debía confiar, pero soy una persona que cree en las segundas oportunidades y siempre estuve a la orden de la justicia para todo lo que necesitaran y gloria a Dios pude ser absuelto. Lo decretó la justicia, soy inocente. Ahora tengo una hermosa familia”.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Sebastián Villa puede volver a la Selección Colombia?
El jugador aseguró que trabaja diariamente para regresar a la Tricolor y espera una oportunidad del técnico Néstor Lorenzo
¿Dónde juega actualmente Sebastián Villa?
El extremo colombiano juega en Independiente Rivadavia de Argentina, donde es una de las principales figuras

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