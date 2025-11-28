Desempleo en Medellín cayó entre agosto-octubre: se ubica en 6,9%; comercio y manufactura mandan la parada

Luego de darse a conocer el más reciente informe del Dane para octubre de 2025, donde la tasa de ocupación se ubicó en 8,2%, también se evidenció que Medellín y su área metropolitana continúan siendo uno de los territorios con la menor tasa de desempleo en el país: para el trimestre móvil de agosto-octubre esta fue del 6,9%, lo que indicó que es una reducción de 0,8%, con respecto al mismo trimestre de 2024.

Esto indica que durante el trimestre subrayado, se produjeron más de 72.000 nuevos empleos entre agosto y octubre. Siendo más de 2,1 millones de personas las que hoy tienen trabajo allí.

La capital paisa solo fue superada por Villavicencio (6,8%) y por encima de Bucaramanga (7,3 %). Estos resultados consolidan a la capital antioqueña como uno de los mercados laborales más dinámicos del país, en un contexto donde, a nivel nacional, la desocupación continúa descendiendo.

“Estos logros son el resultado de la confianza que generamos al sector privado, acompañado de universidades y emprendedores. Medellín, cada día mejor”, señaló el Alcalde Federico Gutiérrez en su cuenta de X.

