Medellín registra su menor tasa de desempleo para julio-septiembre desde que existen registros del Dane

La capital antioqueña y su Área Metropolitana marcaron una desocupación del 6,4%. Es la más baja para la ciudad en un periodo julio - septiembre. Conozca qué factores impulsaron el empleo y cómo se compara con otras ciudades del país.

  La tasa de desempleo para Medellín fue de 6,4% entre julio y septiembre de 2025. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA.
    La tasa de desempleo para Medellín fue de 6,4% entre julio y septiembre de 2025. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

31 de octubre de 2025
bookmark

La capital antioqueña y su Área Metropolitana se volvió a situar como la ciudad capital de menor desempleo entre las 23 principales ciudades del país, que mide cada mes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

La tasa de desocupación bajó 1,4 puntos al pasar de 7,8% en el trimestre julio- septiembre de 2024 a 6,4% para el mismo periodo de este año.

Le puede gustar: Desempleo para septiembre fue de 8,2% y es la tasa más baja para ese mes desde 2001

El informe da cuenta que la cifra de personas ocupadas en la ciudad subió a 2,18 millones, mientras que en los mismos meses del año pasado fue de 2,09 millones.

Se concluye que 27.759 personas lograron salir del desempleo, ya que la población desocupada fue de 149.014 entre julio y septiembre del 2025, pero en el lapso del año pasado fue de 176.773.

En cuanto al balance del país, en septiembre de 2025, la tasa de desempleo fue de 8,2%. El dato mejoró 0,9 puntos porcentuales frente al 9,1% registrado en el mismo mes del año anterior.

Tasa de desempleo histórica para Medellín

Se trata de un dato nuevamente histórico. La ciudad obtuvo su tasa más baja para ese periodo desde que se mide el desempleo por ciudades, o sea, desde 2007.

Adicional, Medellín consolidó esa tasa del 6,4% como la más baja en su historia, ya que este dato también se obtuvo en el periodo de junio - agosto de este año, según confirmó el Dane a EL COLOMBIANO.

Las ciudades de mayor desempleo

En cuanto a los resultados por ciudad, Quibdó continúa encabezando la lista con la mayor tasa de desempleo del país, con un registro de 24%, aunque registra una leve mejora de 0,9 puntos porcentuales frente al año anterior.

La segunda ciudad con mayor desocupación fue Riohacha, con 14,2%, luego Sincelejo (11,5%) e Ibagué (11,4%), esta última con una disminución estadísticamente significativa.

Entérese: Medellín es la ciudad con menor desempleo de Colombia a julio del 2025, ¿cuánto bajó la tasa?

Preguntas sobre la nota:

¿Qué factores ayudaron a reducir el desempleo en Medellín?
El crecimiento de sectores como tecnología, comercio y servicios, además de inversión pública y privada.
¿Qué ciudad de Colombia tiene más desempleo en 2025?
Quibdó lidera con un 24%, seguida de Riohacha, Sincelejo e Ibagué.
¿Cuánto es el desempleo nacional en Colombia?
En septiembre de 2025, la tasa nacional fue del 8,2%, la más baja para ese mes desde 2001.

Temas recomendados

Investigación
Economía
Empleo
Desempleo
Pobreza
Dane
Trabajo
Historia
Comunidad
trabajadores
Mercado laboral
Colombia
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
