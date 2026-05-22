Ser una “ciudad de 15 minutos”: la utopía urbana que Medellín aún está lejos de cumplir

La crisis de movilidad en Medellín ya no solo impacta el transporte: también afecta la productividad, la calidad de vida y la sostenibilidad urbana del Valle de Aburrá. En medio de ese escenario comienza a ganar fuerza un concepto que ya transforma ciudades como París, Melbourne o Buenos Aires: la “ciudad de los 15 minutos”.
La idea plantea reorganizar las ciudades para que las personas puedan acceder a trabajo, salud, educación, comercio, cultura y espacios de ocio a pocos minutos de sus hogares, caminando, en bicicleta o usando transporte público.
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Más que una propuesta de movilidad, el modelo busca replantear la forma en que se habitan las ciudades, reduciendo la dependencia del carro particular, las emisiones de gases contaminantes y el ruido, mientras acerca los servicios esenciales a los ciudadanos.
El concepto fue desarrollado por el urbanista franco-colombiano Carlos Moreno, profesor asociado del Institut d’Administration des Entreprises (IAE) de París y director científico de la cátedra Emprendimiento, Territorio e Innovación (ETI).