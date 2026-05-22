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Control al loteo ilegal en Bello: identificaron construcción irregular de más de 500 predios en el Cerro Quitasol

Se habilitó una línea de WhatsApp para que sea la misma ciudadanía quien denuncie estas prácticas irregulares.

  • El Cerro Quitasol es un área protegida y está prohibido construir en él. FOTO Alcaldía de Bello.
    El Cerro Quitasol es un área protegida y está prohibido construir en él. FOTO Alcaldía de Bello.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Tal parece que ahora la solución de muchos, al haber tanta edificación y desarrollo urbano en el área metropolitana, es migrar a los cerros tutelares a construir sus propias ‘casitas’. Pero eso, por más romántico que suene, no está permitido.

Los casos más recientes los expuso la Alcaldía de Bello, quien realizó un nuevo operativo de vigilancia y control en el Cerro Quitasol para prevenir el loteo ilegal y la ocupación indebida en esta área protegida. En la visita también participaron las secretarías de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Medio Ambiente y Gestión del Riesgo, además del Cuerpo de Bomberos, la Policía y el Ejército.

Se llevó a cabo en el sector conocido como “Ciudad Perdida”, donde, de acuerdo con lo dicho por la misma autoridad, se estarían provocando incendios para, posteriormente, gestionar la venta irregular de esos terrenos.

Lea más: Dos incendios forestales azotan el cerro Quitasol en menos de tres horas en Bello, Antioquia

En el recorrido se logró identificar la construcción irregular de más de 500 predios, lo que está prohibido según el artículo 140, numeral 2 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

“Es doloroso lo que encontramos en este sitio; estamos acabando con el verde y el pulmón de nuestra ciudad, y por eso queremos invitar a toda la ciudadanía a que siga denunciando. El Cerro Quitasol es un área protegida, y el construir aquí tiene consecuencias en el orden legal, además del riesgo que genera”, dijo Wber Zapata Lopera, secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello.

El funcionario también se refirió a que prácticas como estas ponen en un riesgo inminente a la misma comunidad, y que en el peor de los casos pueden ocurrir tragedias como la de Granizal que tuvo lugar el año pasado, en este mismo municipio, en la que fallecieron 27 personas.

Es por eso que la Alcaldía de Bello lanzó la campaña “Nuestro verde no está en venta”, para motivar a los bellanitas a que denuncien las construcciones irregulares, sea en el Cerro Quitasol o en cualquier otro terreno. Para ello se habilitó la línea de WhatsApp 301 726 71 72 donde las personas podrán exponer los casos y ayudar a la autoridad a dar con los infractores.

Entérese: Hasta por 14 millones de pesos venden terrenos en el Cerro Quitasol, en Bello

Entretanto, autoridades de Bello señalaron que “la Fiscalía General de la Nación elevó la práctica del loteo ilegal en el Cerro Quitasol a noticia criminal, lo que permitirá la gestión de acciones tendientes a controlar la expansión en esta área protegida”.

En lo que va de este año se han realizado más de 20 operativos en el Cerro Quitasol para prevenir prácticas de loteo ilegal y ocupación indebida del espacio.

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