No espere a la Feria de las Flores: este domingo habrá Festival Silletero en Envigado

El próximo domingo 24 de mayo en Envigado, al sur del Valle de Aburrá, se llevará a cabo el Festival Silletero, bautizado con el lema “Envigado, herencia que florece”, una jornada cultural que pretende visibilizar la tradición silletera de este municipio y de Antioquia.
Este se realizará desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en la Variante Las Palmas, a la altura de la Escuela de Ingenieros de Antioquia, justo al lado de la estación de servicio Terpel.
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La entrada al evento será gratuita para toda la comunidad envigadeña y el público en general, y contará con la participación de diez silleteros de las veredas Perico y Pantanillo. El objetivo es que estos maestros del arte con flores puedan compartir sus conocimientos a todos los asistentes, desde la siembra, la conservación y el proceso de elaboración de las silletas.