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El Ministerio de Agricultura dejó plantados a los ganaderos de Antioquia

La Mesa Ganadera de Antioquia denunció que el Ministerio de Agricultura incumplió una reunión programada este miércoles en Medellín para discutir las fallas del sistema SINIGAN V6. El gremio anunció acciones legales.

  • La reunión estaba prevista para el miércoles 20 de mayo en la Feria de Ganados de Medellín. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
    La reunión estaba prevista para el miércoles 20 de mayo en la Feria de Ganados de Medellín. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
Redacción El Colombiano
hace 1 hora
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El malestar del sector ganadero en Antioquia aumentó esta semana luego de que delegados del Ministerio de Agricultura no asistieran a una reunión convocada por la Mesa Ganadera de Antioquia para discutir las fallas del sistema SINIGAN V6, implementado recientemente por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

El encuentro estaba previsto para el miércoles 20 de mayo en la Feria de Ganados de Medellín y buscaba revisar las dificultades que, según productores y comercializadores, mantienen frenada buena parte de la movilización bovina en el departamento. Sin embargo, la ausencia de funcionarios del Gobierno nacional imposibilitó el encuentro y generó inconformidad entre sus asistentes.

“La gente del Ministerio nos quedó mal y hubo un descontento total entre los que estábamos en la reunión”, afirmó Hernando Montes, presidente de la Mesa Ganadera de Antioquia.

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Tras el encuentro, el gremio anunció que acudirá a la Procuraduría, la Contraloría, personerías y otras entidades de control para denunciar las afectaciones derivadas de la entrada en funcionamiento de SINIGAN V6. Aunque algunos sectores habían planteado la posibilidad de un paro ganadero, Montes aseguró que, por ahora, la prioridad será agotar las vías institucionales y jurídicas.

“Nosotros como gremio no estamos de acuerdo con parar. Por el momento, las acciones legales serán ante Procuraduría, Contraloría y Personería”, explicó.

La Mesa Ganadera de Antioquia, integrada por asociaciones regionales, subastas, frigoríficos, ferias ganaderas, transportadores y expendios de carne, aseguró que la nueva plataforma presenta constantes caídas, lentitud, errores en inventarios y desaparición de predios registrados dentro del sistema.

Según el gremio, estas fallas han afectado especialmente la expedición de las Guías Sanitarias de Movilización Interna Animal (GSMI), documento obligatorio para transportar ganado en el país. Muchos productores denuncian que no logran encontrar sus animales registrados o que el sistema no permite completar los procesos digitales necesarios para movilizar reses entre municipios, subastas y plantas de sacrificio.

Las consecuencias ya comenzaron a sentirse en toda la cadena cárnica. La Mesa Ganadera alertó que las subastas han registrado reducciones de hasta el 40% en el ingreso de animales, mientras que frigoríficos reportan disminuciones de entre el 20% y el 40% en el sacrificio de ganado. Además, los expendios de carne advierten dificultades de abastecimiento y aumentos en el precio del ganado gordo.

“El sistema está afectando a todos: ganaderos, frigoríficos, expendios, transportadores y pequeños productores”, señaló el comunicado divulgado tras la reunión. El gremio también alertó sobre un posible incremento del sacrificio clandestino y de la informalidad en algunas regiones.

Los transportadores son otro de los sectores golpeados. Según los ganaderos, muchos no cuentan con herramientas tecnológicas o conectividad suficiente para operar el nuevo sistema, que exige validaciones digitales en tiempo real durante el traslado de los animales.

La Mesa Ganadera insiste en que no se opone a la modernización ni a la trazabilidad bovina, pero considera que la implementación de SINIGAN V6 fue improvisada y sin pruebas piloto suficientes. Por eso, solicitaron suspender temporalmente el sistema hasta garantizar un funcionamiento estable, fortalecer la atención técnica y reactivar convenios con UMATAS y Secretarías de Agricultura para acompañar a pequeños productores.

La crisis ocurre en medio de la transición tecnológica impulsada por el ICA para fortalecer el Sistema Nacional de Identificación e Información del Ganado Bovino. La entidad sostiene que SINIGAN V6 permitirá mejorar la trazabilidad animal, combatir el contrabando y modernizar los procesos sanitarios del sector. Sin embargo, gremios ganaderos de distintas regiones del país han denunciado fallas operativas desde su entrada en funcionamiento.

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Necesitamos apoyo porque este es un ICA y un Ministerio de Agricultura que no escucha, no ve, ni entiende la grave situación del gremio ganadero. Si esto no funciona, acudiremos a otras instancias”, concluyó la Mesa Ganadera de Antioquia.

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