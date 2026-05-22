hace 42 minutos bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Del Amazonas a Rusia: un viaje sinfónico de la mano de Glass Marcano y Filarmed

hace 42 minutos

2026-05-22 18:24:51

Sara Kapkin Periodista. Magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha escrito en diferentes medios de comunicación colombianos como VICE, Pacifista, El Espectador y El Colombiano.

Este sábado es el cuarto concierto de temporada; la dirección estará a cargo de la venezolana Glass Marcano, una revelación de la música clásica. Es a las 6:00 p. m. en el Teatro Metropolitano....