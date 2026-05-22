Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close
Multimedia
hace 42 minutos
bookmark

Del Amazonas a Rusia: un viaje sinfónico de la mano de Glass Marcano y Filarmed

hace 42 minutos
Sara Kapkin

Periodista. Magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha escrito en diferentes medios de comunicación colombianos como VICE, Pacifista, El Espectador y El Colombiano.

Este sábado es el cuarto concierto de temporada; la dirección estará a cargo de la venezolana Glass Marcano, una revelación de la música clásica. Es a las 6:00 p. m. en el Teatro Metropolitano....

Sara Kapkin
Sara Kapkin

Tendencias

Todos los videos

Ver más