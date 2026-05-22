Fiscalía revela detalles de ADN, cabellos y facturas halladas en el vehículo que transportó a Yulixa Toloza

La Fiscalía reveló detalles de la inspección al vehículo en el que fue trasladada Yulixa Toloza antes de su muerte. Cabellos, una huella, una tarjeta SIM, documentos y facturas hacen parte de las evidencias que ahora son pieza central de la investigación.
La investigación por la muerte de Yulixa Toloza Rivas, la mujer de 52 años que desapareció tras someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá, reveló durante las audiencias judiciales de esta semana elementos que, según la Fiscalía, permitieron reconstruir buena parte de lo ocurrido después de que la víctima salió del centro estético Beauty Láser; el objeto de estudio principal fue un Chevrolet Sonic gris de placas UCQ-340, vehículo que habría sido utilizado para transportar a Yulixa cuando ya se encontraba en una condición crítica.
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Durante la audiencia de imputación contra Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, dos de los cinco capturados por el caso, el ente acusador reveló el listado completo de los elementos encontrados dentro del vehículo. Los dos procesados fueron imputados por los delitos de favorecimiento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, pues habrían participado en maniobras destinadas a desaparecer el automóvil y dificultar el avance de la investigación.