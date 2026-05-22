Fiscalía revela detalles de ADN, cabellos y facturas halladas en el vehículo que transportó a Yulixa Toloza

La Fiscalía reveló detalles de la inspección al vehículo en el que fue trasladada Yulixa Toloza antes de su muerte. Cabellos, una huella, una tarjeta SIM, documentos y facturas hacen parte de las evidencias que ahora son pieza central de la investigación. La investigación por la muerte de Yulixa Toloza Rivas, la mujer de 52 años que desapareció tras someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá, reveló durante las audiencias judiciales de esta semana elementos que, según la Fiscalía, permitieron reconstruir buena parte de lo ocurrido después de que la víctima salió del centro estético Beauty Láser; el objeto de estudio principal fue un Chevrolet Sonic gris de placas UCQ-340, vehículo que habría sido utilizado para transportar a Yulixa cuando ya se encontraba en una condición crítica. Entérese: Fiscalía de Venezuela imputó a capturados por crimen de Yulixa ¿el proceso seguirá en ese país? Durante la audiencia de imputación contra Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, dos de los cinco capturados por el caso, el ente acusador reveló el listado completo de los elementos encontrados dentro del vehículo. Los dos procesados fueron imputados por los delitos de favorecimiento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, pues habrían participado en maniobras destinadas a desaparecer el automóvil y dificultar el avance de la investigación.

De acuerdo con el informe técnico FPJ-12 presentado durante la diligencia, la inspección judicial al Chevrolet Sonic inició el domingo 17 de mayo a las 9:46 de la mañana en una vivienda ubicada en la urbanización La Campiña, en el municipio de Los Patios, Norte de Santander. Le puede interesar: ¿Quién operó a Yulixa Toloza? Medio venezolano controvierte versiones y aseguró que fue un cirujano certificado La Fiscalía explicó que el registro se realizó de manera “sistemática y minuciosa”, tanto en la parte externa como interna del vehículo. Los investigadores dividieron el automóvil por zonas y siguieron un recorrido en el sentido de las manecillas del reloj para evitar omisiones en la búsqueda de evidencias. Las fotografías mostradas durante la audiencia evidencian el trabajo de criminalística realizado en cada rincón del carro, incluyendo el tablero, la guantera, las sillas, los tapetes, el baúl y las superficies de vidrio.

Uno de los hallazgos más relevantes fue un fragmento lofoscópico, es decir, una huella revelada mediante fluorescencia. Según el informe, fue encontrada en la parte exterior del vehículo, específicamente en el vidrio superior de la puerta trasera derecha. La evidencia fue fijada fotográficamente y recolectada para posteriores análisis que permitan establecer a quién pertenece y qué relación tendría con los movimientos realizados alrededor del automóvil.

La Fiscalía también reveló que los investigadores encontraron varios fragmentos de cabello distribuidos en diferentes sectores del vehículo. Uno de ellos apareció en la silla trasera ubicada detrás del copiloto. Otro fue hallado sobre el tapete junto al asiento del copiloto y un tercero fue encontrado en el área del baúl. Estos elementos serán sometidos a estudios genéticos para determinar si corresponden a la víctima o a alguna de las personas vinculadas con los hechos. Durante la audiencia, la fiscal del caso dijo que el vehículo podría contener múltiples rastros biológicos y señaló que allí se transportaron evidencias como “ADN, huellas, cabellos, células de piel, sangre, fluidos corporales”.

Otro hallazgo que llamó la atención de los investigadores fue que en la bandeja superior del panel de instrumentos, del lado del conductor, apareció una tarjeta SIM de la empresa Claro, de color rojo; junto a ella también fue encontrado un equipo de transmisión de señal de internet o router. Lea también: ¿Amiga de Yulixa Toloza era reclutadora de pacientes para centro de estética ilegal? Esto respondió Los investigadores intentan establecer si estos elementos fueron utilizados durante los desplazamientos relacionados con el caso o si contienen información que permita reconstruir comunicaciones entre los involucrados.

En el baúl fue localizada una factura de venta emitida por “Talleres El Norte”, con fecha del 7 de mayo de 2026, a nombre de Edinson José Torres Sarmiento, identificado por las autoridades como administrador de Beauty Láser y uno de los capturados en Venezuela. Además, encontraron una bolsa plástica negra que contenía 17 facturas impresas en papel térmico correspondientes a servicios de Efecty, Redeban y Wompi, entre otros comprobantes, así como una tarjeta de presentación.

Durante la audiencia también se conocieron detalles sobre el estado en que se encontraba Yulixa antes de ser subida al automóvil. La fiscal aseguró que la víctima presentaba “debilidad extrema, somnolencia, dolor y pérdida de consciencia”, al punto de requerir ayuda de terceros para movilizarse.

Estas afirmaciones coinciden con los videos de cámaras de seguridad conocidos previamente por las autoridades, en los que se observa a la mujer con evidentes dificultades físicas mientras es trasladada fuera del centro estético y los videos registrados antes de su desaparición donde se le evidencia con dificultades para respirar. Conozca: Se conoce la causa de muerte de Yulixa Toloza: Medicina Legal ya dio informe

La parada de 30 minutos en Apulo

Otro de los elementos revelados por la Fiscalía fue la reconstrucción del recorrido realizado por el Chevrolet Sonic. Según la investigación, el vehículo efectuó una detención de aproximadamente 30 minutos en una zona cercana al municipio de Apulo, en Cundinamarca. Para el ente acusador, fue allí donde el cuerpo de Yulixa habría sido abandonado entre la vegetación. Tras esa parada, los ocupantes regresaron a Bogotá, recogieron a sus hijos menores y emprendieron la huida hacia la frontera con Venezuela. La Fiscalía sostuvo además que Eduardo David Ramos, señalado de haber practicado el procedimiento estético, se separó del grupo y se dirigió al Aeropuerto El Dorado para salir del país por vía aérea.

Los chats que revelaron el supuesto plan para ocultar el carro

Las pruebas presentadas también incluyen conversaciones obtenidas por los investigadores. Según la Fiscalía, María Fernanda Delgado Hernández, propietaria de Beauty Láser, capturada en Venezuela, habría intentado convencer a terceros de trasladar el vehículo argumentando que sería enviado a Venezuela por una supuesta mudanza.

Para esa tarea, de acuerdo con el expediente, se habrían entregado 800.000 pesos destinados a cubrir transporte y alimentación. Los mensajes muestran además una instrucción específica de utilizar tapabocas “para que no los vieran” al salir del vehículo. La Fiscalía indicó que uno de los hombres incluso expresó preocupación por las noticias que ya circulaban sobre la desaparición de Yulixa. Sin embargo, según la evidencia presentada en audiencia, Delgado respondió que “el vehículo no presentaba ningún problema”.

El Chevrolet Sonic gris inspeccionado por la Fiscalía es una de las principales pruebas en el caso de Yulixa Toloza. Foto: tomada de X