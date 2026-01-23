Presión en el bolsillo: 8 de cada 10 paisas se arrepienten de no ahorrar y dicen iniciar el año con presiones económicas

Mientras muchos colombianos hacen cuentas para empezar el año, en la capital antioqueña el balance financiero pesa un poco más. Ocho de cada diez ciudadanos reconocen que se arrepienten de no haber ahorrado o invertido mejor su dinero, una sensación que se intensifica tras el gasto de fin de año y que hoy ubica a la ciudad por encima del promedio nacional en niveles de presión económica y frustración financiera.
Así lo revela la segunda edición del Índice de Arrepentimiento Financiero (IAF), elaborado por MejorCDT y la firma de investigación Views, un estudio que radiografía cómo los colombianos usan sus ingresos extra —como la prima— y qué emociones quedan después de diciembre. El informe no solo muestra una preocupación extendida en el país, sino que pone a Medellín como uno de los focos donde el arrepentimiento financiero es más profundo y persistente.
