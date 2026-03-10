Índice de Inversión Social Privada 2025: Bavaria lidera en sostenibilidad empresarial

En un mercado que exige compromisos tangibles en temas sociales y ambientales, la empresa colombiana Bavaria dio a conocer este martes 10 de marzo que ha logrado posicionarse en la cima del desarrollo sostenible nacional. Le puede interesar: Pilas con el bolsillo: estos son los cinco gastos diarios que más están golpeando la economía de los paisas Según los resultados del más reciente Índice de Inversión Social Privada (Iisp) 2025, elaborado por la firma Arteaga LATAM, la compañía cervecera ocupa el primer lugar entre más de 160 empresas de 13 industrias en este campo.

Bavaria cuenta con dos cervezas sin alcohol, y más de 50 innovaciones de bajo contenido de alcohol. FOTO: Cortesía Bavaria

Este estudio evaluó el impacto corporativo de esta compañía a través de cinco dimensiones críticas que fueron tenidas en cuenta a la hora de ser calificada: alineación, focalización, gestión, reconocimiento y sinapsis.

El modelo de sostenibilidad como motor de progreso

Desde 2018, la organización ha estructurado su operación sobre una estrategia de seis pilares: Cuidado del agua, Agricultura, Acción Climática, Empaque circular, Emprendimiento y Consumo responsable. Este enfoque ha integrado a una red que abarca desde agricultores y tenderos hasta recicladores y comunidades locales. A propósito de la distinción, Sergio Rincón, presidente de Bavaria, indicó que este reconocimiento reflejó el resultado de un trabajo que ha tenido un impacto “más allá” de lo que es la compañía.

“Hoy nuestra cadena de valor, representada por más de medio millón de colombianos entre agricultores, tenderos, recicladores, transportadores y aliados, es parte de una transformación que demuestra que la sostenibilidad sí mueve al país cuando se convierte en una forma de actuar”, detalló. Asimismo, Rincón expresó que este tipo de reconocimientos a nivel empresa los fortalece como equipo para continuar “construyendo país”. “Ver cómo cada uno de ellos progresa y se fortalece nos confirma que estamos construyendo una Colombia más próspera, más conectada y más consciente, y que debemos seguir avanzando con la misma convicción hacia 2030”, complementó el directivo.

Los resultados tangibles por pilares estratégicos

De acuerdo con el comunicado de la empresa, la gestión de la compañía durante este tiempo se traduce en cifras e iniciativas que impactan directamente en diversos sectores productivos del país según sus seis pilares. Agricultura: A través de ‘Siembra Bavaria’, más de 800 familias productoras de cebada reciben asistencia técnica y compra garantizada. Además, se impulsa la primera planta acopiadora en Paipa para beneficiar a 2.000 productores. Acción climática: la producción de la empresa opera con energía eléctrica 100 % renovable. Desde 2018, han reducido más del 22 % de sus emisiones absolutas en los alcances 1 y 2. Empaque circular: el 92 % de los productos se envasan en formatos retornables o con material reciclado, logrando una eficiencia del 98 % en su sistema de retornabilidad. Emprendimiento: el programa ‘Emprendedores Bavaria’ ha fortalecido 85.000 negocios mediante formación empresarial y digitalización.

La compañía cervecera ocupa el primer lugar entre más de 160 empresas de 13 industrias en este campo. FOTO: Cortesía Bavaria

Consumo responsable: Bavaria cuenta con dos cervezas sin alcohol, y más de 50 innovaciones de bajo contenido de alcohol en los últimos cuatro años. Cuidado del agua: el 100 % de las comunidades en zonas de alto estrés hídrico mejoraron su disponibilidad de agua en 2025. El programa miPáramo ha protegido más de 16.000 hectáreas de bosque altoandino. Por otro lado, el director ejecutivo de Arteaga LATAM señaló que desde el Índice de Inversión Social Privada (Iisp), reconocen a Bavaria como la empresa que “mejor está gestionando su inversión social y ambiental en el país”, por lo que invitaron a otras compañías a hacer lo mismo.