Índice de Inversión Social Privada 2025: Bavaria lidera en sostenibilidad empresarial

En un mercado que exige compromisos tangibles en temas sociales y ambientales, la empresa colombiana Bavaria dio a conocer este martes 10 de marzo que ha logrado posicionarse en la cima del desarrollo sostenible nacional.
Según los resultados del más reciente Índice de Inversión Social Privada (Iisp) 2025, elaborado por la firma Arteaga LATAM, la compañía cervecera ocupa el primer lugar entre más de 160 empresas de 13 industrias en este campo.