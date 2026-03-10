Selección Colombia femenina de baloncesto inicia su camino en busca de la clasificación al Mundial de Alemania

La Selección Colombia femenina mayores de baloncesto inicia en Lyon, Francia, su participación en la Womens Basketball World Cup-2026 Qualifying, en busca de uno de los 16 cupos para estar en la cita de Alemania. Las dirigidas por Luis Miguel Cuenca y Ricardo Pinzón viajaron convencidas de dar la pelea y hacer un gran torneo para buscar uno de los cupos que les permita estar en la máxima cita, que será en Alemania. Hay que recordar que en la fase de clasificación están las mejores 24 selecciones del mundo y la idea de las cafeteras es alcanzar un lugar entre las 16 que se clasifican al Mundial, una tarea titánica, teniendo en cuenta que se medirán a grandes potencias.

Las dirigidas por Cuenca tendrán como rivales a las selecciones de Nigeria, Francia, Corea, Alemania y Filipinas. El entrenador Cuenca se mostró muy positivo y resaltó que “logramos reunir el grupo durante 15 días para dejar listos todos los detalles para la presentación, en la que tenemos una gran fe de poder hacer un buen papel”. Luis Miguel también mencionó que “tenemos un gran grupo con jugadoras jóvenes y otras con mucha experiencia y gran recorrido, esperamos que podamos hacer un gran papel, ya que tendremos rivales muy fuertes, selecciones que hacen parte del top mundial, que están catalogadas como las mejores del mundo”.

Antioquia es la base de la Selección

Del grupo de 12 convocadas siete son jugadoras de la Liga Antioqueña de Baloncesto, lideradas por la internacional Manuela Ríos junto a Jenifer Muñoz, Mayra Caicedo, Daihana Murillo, Carolina López, Valentina López y Yuliany Paz, quienes además de competir por Colombia en los eventos del ciclo olímpico, han hecho parte del equipo antioqueño que se coronó campeón de la WBCL de las Américas, en representación de Indeportes superando a clubes del continente. Una de las sorpresas que recibieron las jugadoras en su llegada a Francia fue la presencia de Braian Angola, quien estuvo en el aeropuerto para darle la bienvenida al grupo. Angola juega en la liga de ese país con el ASVEL Lyon-Villeurbanne con el que además ha tenido presencia en la Euroliga, con buenos resultados, siendo uno de los más destacados. Calendario de Colombia El primer encuentro de las colombianas será este miércoles, a las 8:00 a.m., hora de nuestro país, ante el representativo de Nigeria. Ante Francia, el duelo será este jueves 12 de marzo a las 2:30 de la tarde; su tercera salida será el sábado 14 a las 11:00 a.m., y el domingo se enfrentará a Alemania a las 9:30 a.m., para finalmente, medirse a Filipinas el martes 17 de marzo a las 8:00 a.m., todos los horarios son con hora de Colombia. Los encuentros de la Selección se podrán ver en el país a través de la transmisión en vivo de @courtside1891 y por DAZN.

Ellas son las elegidas por Luis Miguel Cuenca