Video: policía de civil y fuera de servicio capturó a dos presuntos ladrones en Medellín

“El que es bueno es bueno”, así reza un dicho que se utiliza mucho en la cultura paisa para referirse al correcto desempeño de alguien en situaciones puntuales. Ese mismo refrán podría aplicarse a un policía de la ciudad de Medellín, quien a pesar de no estar en medio de su turno y vestir ropa casual en vez de su uniforme, intervino para capturar a dos presuntos ladrones. Lea más: Mataron afuera de la UdeA a hombre que habría intentado robarle a un estadounidense en Laureles, Medellín El hecho se registró durante la tarde de este martes 10 de marzo en la Comuna 14 de la capital antioqueña, más específicamente en el puente peatonal de la estación Poblado del metro. Allí, dos sujetos habrían intimidado con un arma cortopunzante a un ciudadano, quien se dirigía a su lugar de trabajo. Al resistirse al atraco, fue lesionado.

Fue en ese momento cuando el policía, que estaba de civil en su motocicleta, se percató de lo sucedido, e inició una persecución que se extendió por varios metros hasta dar con el paradero de los presuntos agresores quienes por poco logran escapar. “Policía, quietos ahí, dejen el bolso, se tiran al suelo”, fueron algunas de las palabras del hombre mientras los sometía con su arma de dotación.