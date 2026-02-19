Marchas por el mínimo o estrategia política: ¿por qué el Gobierno llama a protestas si mantendrá aumento de 23,7% en nuevo decreto?

Este jueves 19 de febrero, centrales obreras, colectivos estudiantiles, trabajadores y simpatizantes del Gobierno Nacional se movilizan en distintas ciudades para respaldar el incremento del salario mínimo decretado en 23,7 % tras la suspensión. Desde sectores de oposición y algunos gremios empresariales surgen cuestionamientos sobre el alcance de la protestas, al señalar que, a pocos meses de la contienda electoral, su verdadero fin es agitar las masas para la campaña política. El propio presidente Gustavo Petro realizó la convocatoria. “El jueves los espero en todas las plazas públicas de Colombia. Convoca el presidente... Para defender el salario vital”. La lectura para los gremios obedece a que la marchas no responde a una amenaza real contra el salario mínimo. Esto porque el pasado 16 de febrero, el propio ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, informó que la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales logró una “opinión mayoritaria” para mantener un incremento del salario mínimo en 23,7% en un decreto transitorio tras la suspensión del Consejo de Estado. Le puede gustar: Con recurso de súplica, Gobierno busca levantar suspensión del salario mínimo, ¿de qué se trata? Hay que decir que dos de los cinco gremios empresariales mostraron estar a favor de la propuesta de mantener ese ajuste; los sindicatos y el Gobierno, también, lo que consolidó las mayorías que citó el MinTrabajo. Cabe destacar que, según el auto emitido por el ente judicial, el Gobierno tendría plazo para publicar el decreto transitorio hasta mañana, 20 de febrero.

¿Por qué el Gobierno convoca marchas?

Sobre el interrogante hay por lo menos dos lecturas. La primera, desde el gremio empresarial. Para María Elena Ospina, presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), la respuesta es clara: “porque están en campaña política”. En concepto de Ospina no habría un gran peligro para los trabajadores. “No creo que el Consejo de Estado tumbe el decreto ni que bajen el salario mínimo, porque reducirlo en este momento sería muy complicado”, dijo. Sin embargo, para Acopi no hubo justificación técnica para decretar un “alto incremento del mínimo”. Defendió que ese ajuste debe realizarse con una perspectiva integral y con sustento técnico, incorporando variables como la productividad, la inflación, la capacidad de pago empresarial y las particularidades sectoriales y regionales, así como su impacto sobre la formalidad laboral.

Agregó que la sostenibilidad del empleo formal es un objetivo social tan relevante como la preservación del poder adquisitivo. Advierte que, cuando el ajuste salarial supera la capacidad operativa y financiera de las empresas, aumenta el riesgo de informalidad, se reduce la contratación y se compromete la viabilidad de numerosas unidades productivas. Lea más: Suspensión del salario mínimo: 6 cosas que debe saber y por qué este lunes será el día clave

Por otro lado, Jorge Bedoya, líder de la Sociedad de Agricultores de Colombia, también considera que las protestas del Ejecutivo obedecen a fines políticos. Recordó, además, que en la economía ya se siente un golpe en la inflación e, incluso, una subida de tasas de interés del Banco de la República, que se volvieron a trepar al 10,25 %. “Convocan las marchas para «defender» el salario vital, pero tiene más cara de presionar la independencia de la rama judicial y a dos semanas de elecciones, lo usan como una oportunidad de politizar el salario mínimo para que mover el resultado electoral”, indicó Bedoya. Recordó que 11,3 millones de colombianos están en la informalidad laboral y se ganan menos de 1 salario mínimo.

Sindicatos creen que todavía el incremento sigue en peligro

La segunda lectura pertenece a los sindicatos y sectores afines al Gobierno. Estos defienden que el incremento salarial todavía no está totalmente asegurado. Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), argumentó que la suspensión decretada por el Consejo de Estado es una medida cautelar provisional mientras se estudia la demanda de nulidad. Es decir, aunque el incremento sigue aplicándose por ahora, el alto tribunal aún puede declarar nulo el decreto. Desde esa perspectiva, la movilización busca ejercer presión política y respaldo ciudadano para que el tribunal no anule la norma. “Vamos a defender el salario mínimo vital con la movilización social, además de las medidas jurídicas que podamos interponer”, sentenció. Entérese: “No creo que el Consejo de Estado tumbe el decreto ni que baje el salario mínimo”: presidenta de Acopi No obstante, hay que decir que desde gremios como la Andi y Asobancaria se han hecho llamados para que sus asociados mantengan el incremento salarial en caso de que el Consejo de Estado tumbe de forma definitiva el ajuste de ese sueldo. En ese sentido, previo a las marchas, el Gobierno presentó formalmente un recurso de súplica para controvertir la suspensión provisional del decreto que fijó el salario mínimo para este año.

Bloque de preguntas y respuestas