Marchas por el mínimo o estrategia política: ¿por qué el Gobierno llama a protestas si mantendrá aumento de 23,7% en nuevo decreto?

Este jueves 19 de febrero, centrales obreras, colectivos estudiantiles, trabajadores y simpatizantes del Gobierno Nacional se movilizan en distintas ciudades para respaldar el incremento del salario mínimo decretado en 23,7 % tras la suspensión. Desde sectores de oposición y algunos gremios empresariales surgen cuestionamientos sobre el alcance de la protestas, al señalar que, a pocos meses de la contienda electoral, su verdadero fin es agitar las masas para la campaña política.
El propio presidente Gustavo Petro realizó la convocatoria. “El jueves los espero en todas las plazas públicas de Colombia. Convoca el presidente... Para defender el salario vital”.
La lectura para los gremios obedece a que la marchas no responde a una amenaza real contra el salario mínimo. Esto porque el pasado 16 de febrero, el propio ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, informó que la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales logró una “opinión mayoritaria” para mantener un incremento del salario mínimo en 23,7% en un decreto transitorio tras la suspensión del Consejo de Estado.
Le puede gustar: Con recurso de súplica, Gobierno busca levantar suspensión del salario mínimo, ¿de qué se trata?
Hay que decir que dos de los cinco gremios empresariales mostraron estar a favor de la propuesta de mantener ese ajuste; los sindicatos y el Gobierno, también, lo que consolidó las mayorías que citó el MinTrabajo.
Cabe destacar que, según el auto emitido por el ente judicial, el Gobierno tendría plazo para publicar el decreto transitorio hasta mañana, 20 de febrero.