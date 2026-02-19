Subintendente de la Policía fue asesinado en ataque del ELN en Cúcuta

El ataque se produjo en el anillo vial oriental de Cúcuta, en Norte de Santander . Varios hombres armados dispararon ráfagas de fusil contra el vehículo en el que viajaban los dos uniformados y una mujer que transitaba por esa misma vía resultó lesionada al caer de la moto en la que se movilizaba.

Un ataque terrorista del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la noche del 18 de febrero provocó la muerte del subintendente de la Policía Luis Jesús Sarmiento Nardes y dejó herido al mayor Álvaro Andrés Salcedo Martínez.

Al respecto, el comandante de la Policía de Cúcuta, coronel Libardo Ojeda, se pronunció para lamentar lo sucedido e informar sobre el inicio de las investigaciones correspondientes a este caso.

“Hoy, 18 de febrero, fue asesinado el subintendente Luis Sarmiento en un ataque terrorista del grupo narcotraficante ELN, al mando de alias Coki. Vamos a trabajar hasta lograr la judicialización y captura de los responsables del asesinato de nuestro policía”, expresó el comandante Libardo Ojeda.

El director de la Policía, general William Rincón, también condenó el ataque y envió un mensaje de solidaridad a las familias del subintendente fallecido.

“Rechazamos de manera contundente este acto violento que atenta contra la vida y la integridad de nuestros policías y de la comunidad. De inmediato, la Policía activó un plan de reacción con capacidades de inteligencia e investigación criminal para ubicar y capturar a los responsables”, afirmó.