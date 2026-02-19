Subintendente de la Policía fue asesinado en ataque del ELN en Cúcuta

Un ataque terrorista del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la noche del 18 de febrero provocó la muerte del subintendente de la Policía Luis Jesús Sarmiento Nardes y dejó herido al mayor Álvaro Andrés Salcedo Martínez.
El ataque se produjo en el anillo vial oriental de Cúcuta, en Norte de Santander. Varios hombres armados dispararon ráfagas de fusil contra el vehículo en el que viajaban los dos uniformados y una mujer que transitaba por esa misma vía resultó lesionada al caer de la moto en la que se movilizaba.
