Shakira y Beelé se juntaron en Barranquilla para grabar un nuevo video

En épocas de carnaval, los dos artistas oriundos de Barranquilla, estuvieron trabajando en el video de su próxima colaboración

    Por ahora, la gira Las Mujeres No Lloran tiene fechas programadas hasta el 16 de abril, cuando Shakira se presentará en Yidda, Arabia Saudita, pero todo parece indicar que se van a sumar más fechas a la gira. Foto cortesía de Spotify.
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

En medio de su extensa gira Las Mujeres Ya No Lloran, que empezó el 11 de febrero de 2025 en Brasil y que todavía no parece terminar, Shakira aterrizó en Barranquilla para grabar el video de una nueva colaboración con Beéle.

Le puede interesar: Juanes, homenajeado en los Premios Lo Nuestro, anuncia gira mundial (y ya casi sale su nuevo disco)

En redes se publicaron varios videos de los artistas compartiendo en el set de grabación, en el tradicional barrio Abajo de Barranquilla. Un lugar lleno de historia que ha ayudado a preservar la identidad de la ciudad.

“Un lugar de raíces, ancestralidad y asentamientos (...) este territorio es un depositario vivo de expresiones materiales e inmateriales barranquilleras. Sus tradiciones están ligadas a la evolución de la ciudad y a los referentes simbólicos de sus ciudadanos, motivo por el cual se le considera cuna del Carnaval de Barranquilla. Quien nace o vive en Barrio Abajo lleva en el alma un pedazo de Carnaval. Es cuna de grandes hacedores de esta fiesta, así como de artistas populares, poetas y cocineras de herencia” dice en la página web de la alcaldía de la ciudad.

Lo que se puede ver a través de redes sociales es que el video busca resaltar la identidad de la ciudad poniendo como centro el carnaval que se celebró por estos días. Inclusive en el set se pudieron ver varios símbolos de la fiesta mayor de Barranquilla, como marimondas, congos y toritos.

Al parecer, esta colaboración sería una versión de Te Olvidé, el himno del carnaval, que Shakira interpretó durante sus conciertos en Barranquilla.

Lea también: Bad Bunny y otro escalón en su carrera: se estrenará como protagonista en película dirigida por Residente

Esta es la segunda colaboración de Shakira y Beéle, la primera fue el remix de Hips Don´t Lie, que fue lanzado para conmemorar los 30 años de su disco Pies Descalzos. En esa versión también colaboró el cantante británico Ed Sheeran.

Shakira celebra con música los aniversarios de <i>Pies descalzos</i> y <i>Fijación Oral. </i>Foto: cortesía Spotify y Sony Music.
Shakira celebra con música los aniversarios de Pies descalzos y Fijación Oral. Foto: cortesía Spotify y Sony Music.

Pero más allá de las canciones, esta colaboración entre Shakira y Beéle parece un apuesta de ciudad, que busca no sólo impulsar la escena “urbana” barranquillera que cada vez toma más fuerza, sino a partir de ahí promover la ciudad en el mundo, como ya lo han hecho los artistas de reguetón de Medellín.

Utilidad para la vida