Gobernación de Antioquia destina $70.000 millones para cubrir emergencias por lluvias en Urabá

Tras una reunión en el municipio de Necoclí que se llevó a cabo el miércoles 18 de febrero entre el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y los alcaldes de los 13 municipios del Urabá que declararon calamidad pública ante las emergencias por lluvias, se confirmó la disposición de $70.000 millones para hacer todas las intervenciones que respondan a las necesidades de las personas afectadas que habitan en esta subregión del departamento.
En total, se reportan 13.000 familias damnificadas, a las cuales se les ha hecho entrega, a través de los consejos municipales de gestión de riesgo, 17.331 ayudas humanitarias que constan de kit de alimentos, de aseo para adultos y niños y colchonetas. El 87,8 % de esas ayudas se destinaron a 10 municipios del Urabá.
“Hoy tenemos cerca de $70.000 millones apropiados, listos para atender la estabilización que requiere lo que infortunadamente tomó lugar aquí; no solo en el componente de infraestructura vial, infraestructura educativa, de servicios públicos, en el componente económico con los productores del agro, turismo que lo perdieron, sino en el componente de erosión costera, bienestar animal y salud. Todo eso bordea ese dinero y es, reitero, para la estabilización de la zona”, dijo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.