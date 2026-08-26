Hizo campaña por Obama desde un pueblo de Bolívar y hoy es magistrado del CNE: la particular historia de Silvio Carrasquilla

La vida da muchas vueltas, pero para algunos aún más. Como para Silvio Carrasquilla, que pasó de hacerle campaña a Barack Obama desde Turbaco hasta ser magistrado del Consejo Nacional Electoral.
El entonces presidente de Estados Unidos nunca visitó el municipio; estuvo a unos kilómetros, en Cartagena. Pero eso no fue impedimento para que, incluso desde antes de que fuera presidente, Silvio José Carrasquilla le hiciera campaña desde ese municipio del Caribe.
“Yo estoy seguro de que cuando venga acá, el tipo me va a abrazar y me va a decir gracias, Turbaco, por tu simpatía y por tu apoyo”, dijo Carrasquilla al programa Testigo Directo hace varios años.