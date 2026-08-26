Tras la eliminación del Tolima, seis jugadores colombianos siguen en la Libertadores

El pasado martes 25 de agosto, en el estadio Banco Guayaquil de Quito, el Deportes Tolima visitó a Independiente del Valle con la intención de remontar el 0-1 en la ida de los octavos de final de la Libertadores; sin embargo, el conjunto “Pijao” cayó 3-1 en el partido y 4-1 en el marcador global de la serie. Por esta razón, Colombia se quedó sin equipos en el máximo certamen continental.

Los dirigidos por Sebastián Oliveros no pudieron hacer un partido parecido al de la ida. Si bien perdieron en ambos compromisos, el primero de los juegos tuvo ocasiones claras de gol y superó por tramos en el juego a los ecuatorianos, algo que no pasó en territorio quiteño. De este partido solo queda para el recuerdo el golazo de Junior Hernández desde unos 30 metros que sirvió para descontar.

Con esta eliminación del Tolima a manos de IDV, se extiende la mala racha de los equipos colombianos en la Copa Libertadores de América. Desde 2016, año en que Atlético Nacional ganó el torneo bajo la batuta de Reinaldo Rueda, los equipos criollos no pudieron entrar a semifinales.

Solamente un equipo alcanzó los cuartos de final del campeonato internacional, fue el Deportivo Pereira en 2022. El “Matecaña”, que en ese entonces dirigía Alejandro Restrepo, eliminó a Independiente del Valle en octavos de final del torneo con el hoy arquero de los ecuatorianos, Aldair Quintana, como gran figura del club de la Perla del Otún.

Sin duda, es una mala noticia que en 10 años Colombia tenga menos participaciones en cuartos de final del certamen internacional que Bolivia, por dar un ejemplo. Esto se debe a varios factores, pero el principal es la ineficacia y falta de jerarquía de los planteles del FPC en instancias definitivas.