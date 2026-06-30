Los 7 dolores de cabeza económicos que Petro le deja a De la Espriella

El próximo 7 de agosto, Abelardo de la Espriella se posesionará como presidente de Colombia tras una de las elecciones más reñidas en la historia del país. El abogado, sin trayectoria política previa ni experiencia en administración pública, superó al candidato del continuismo, Iván Cepeda, con 12,9 millones de votos a su favor, resultado que el Pacto Histórico terminó finalmente por reconocer, tras un escrutinio sin mayores cambios. Su triunfo marca un giro político significativo para Colombia, al pasar de la izquierda a la derecha más dura; y llega acompañado de gestos de respaldo internacional, entre ellos el del mandatario estadounidense Donald Trump, y de Javier Milei en Argentina. Lo cierto es que el nuevo presidente electo debe pasar de las rimbombantes celebraciones y promociones a tomar su papel como el próximo jefe de Estado, pues hay serios problemas que el país enfrenta y requieren decisiones rápidas y concretas. Varias de esos problemas son heredados de las decisiones —o de la falta de ellas— del gobierno saliente de Gustavo Petro. No se trata de asuntos menores, son crisis que ya están en marcha y que exigirán decisiones desde el primer mes de mandato. El panorama que enfrentará De la Espriella combina frentes económicos, energéticos, climáticos y empresariales que están interconectados. EL COLOMBIANO identificó por lo menos siete puntos que deberá tratar el presidente electo, desde el futuro de los recursos del café, que afecta directamente a 550.000 familias cafeteras, hasta una crisis fiscal que centros de pensamiento como Anif ya califican como una verdadera “bomba de tiempo”. Por eso, la nueva administración deberá moverse con rapidez y precisión. A esto se suma la inminente llegada de un fenómeno de El Niño que, según el Ideam, tiene una probabilidad superior al 95% de consolidarse y que podría alcanzar una intensidad comparable a los episodios más severos registrados desde 1950. El cuadro se completa con una deuda pública cada vez más costosa, que ya consume uno de cada tres pesos del recaudo tributario en intereses; los problemas de gobernanza y la caída sostenida de utilidades en Ecopetrol, la principal fuente de ingresos del Estado; unas reservas de petróleo y gas que se agotan más rápido de lo que se reponen; y un crecimiento económico que, pese a no estar en decrecimiento, tampoco logra despegar del estancamiento.

La mayor parte de estos retos no son nuevos para quienes siguen de cerca la economía colombiana, pero la diferencia ahora es que todos convergen en el mismo punto del calendario, en el cambio de gobierno. Esa coincidencia obliga al equipo de Abelardo de la Espriella a definir, desde sus primeras semanas, prioridades claras entre lo urgente y lo estructural, sabiendo que el margen de maniobra fiscal es mínimo y que cualquier señal de indecisión podría costarle credibilidad ante los mercados internacionales, que ya mostraron suspicacia ante la gobernabilidad que pueda tener ese gobierno para ejecutar su plan de desarrollo con el Congreso dividido y un país “partido a la mitad”. A continuación, un repaso detallado por los siete principales retos que Abelardo de la Espriella tendrá que resolver desde el 7 de agosto.

1. Pobre crecimiento económico

El primer reto es el bajo dinamismo económico. Es claro que la economía no ha podido despegar de pleno luego de la pandemia de 2020, más allá del rebote que hubo en 2021. Un informe de Eafit proyecta que el PIB crecerá alrededor de 2,3% en 2026, cifra que coincide con la última estimación del Fondo Monetario Internacional, que redujo en dos décimas su pronóstico previo. Ese nivel está muy por debajo del promedio histórico colombiano, de 3,9%. El estudio advierte que el repunte observado en 2025 dependió en exceso del consumo privado y el gasto público, motores que tienen límites claros. Además, la tasa de inversión se mantiene por debajo del 18% del PIB, un nivel que, según los investigadores, hace imposible alcanzar crecimientos superiores a 2,5%. El informe concluye que “no hay crisis”, pero el crecimiento es “bajo y mal balanceado”, y advierte sobre el riesgo de caer en un escenario de estanflación si las expectativas de inflación se desanclan. En el primer trimestre de 2026, el PIB creció 2,2%, impulsado por la administración pública y defensa, el comercio y la industria manufacturera, según el Dane. El Indicador de Seguimiento a la Economía registró en abril un crecimiento anual de 3,34%, con una leve desaceleración frente al 3,94% de marzo.

2. El fantasma del apagón por El Niño “muy fuerte”

El reto más inmediato es climático. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) estima que existe una probabilidad superior al 95% de que se consolide un fenómeno de El Niño entre 2026 y 2027, con un 63% de posibilidades de que alcance una intensidad “muy fuerte”, comparable con algunos de los episodios más severos desde 1950. El fenómeno tendría su pico en diciembre de este año. Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial y de Acolgen, advirtió que “el riesgo asociado a un fenómeno de El Niño 2026-2027 fuerte o muy fuerte ya no es una hipótesis remota, sino un escenario altamente probable que exige medidas desde ahora”. La vocera gremial señaló que la demanda eléctrica del país crece cerca de 6% al año, mientras la oferta avanza con retraso: de los 4.475 megavatios previstos para entrar en operación en 2026, a junio solo se había concretado el 6,8%. Según la dirigente, en escenarios críticos los embalses podrían descender hasta niveles cercanos al 19%, lo que aumentaría el riesgo de que no se pueda atender toda la demanda eléctrica del país. El gobierno de Petro ya declaró oficialmente el inicio del fenómeno el 11 de junio de 2026 y activó un sistema de monitoreo, además de ordenar la priorización del abastecimiento humano y agrícola y reforzar planes de contingencia ante posibles incendios forestales.

3. Preocupa el hueco fiscal

El tercer punto, y uno de los más delicados, es la situación de las finanzas públicas. Según un informe del Banco de Bogotá, el déficit fiscal de 2026 se ubicaría en 6,7% del Producto Interno Bruto (PIB) —alrededor de 130 billones de pesos— una cifra que podría escalar a 7,5% en 2027 si no se aprueban una reforma tributaria y recortes de gasto, según ese grupo de investigación. El documento advierte que, para cumplir las metas fiscales, el país necesitará un ajuste del gasto primario superior a 2% del PIB en el corto plazo y de más de 3% en el mediano plazo. El centro de pensamiento económico Anif fue más directo al calificar la herencia fiscal como “la bomba de tiempo fiscal que recibe el gobierno de Abelardo De la Espriella”. La entidad propone un ajuste total de tres puntos del PIB, equivalente a 53 billones de pesos, que debería combinar austeridad en el gasto, una reforma tributaria de 30,2 billones de pesos y políticas para reactivar la inversión privada. Entre las medidas sugeridas están el congelamiento de la nómina pública, la revisión de subsidios a los combustibles y la eliminación gradual de beneficios tributarios. Anif advierte que este ajuste “será políticamente complejo y requerirá construir acuerdos amplios con distintos actores económicos, políticos y sociales”. El déficit fiscal creció en pandemia, la administración de Iván Duque dejó un hueco de 6,8% del PIB, por su parte, el mandato de Petro siguió elevando el gasto y realizar “tímidos” recortes.

4. Manejo del Fondo Nacional del Café

Uno de los asuntos sobre el escritorio del nuevo presidente electo y que deberá resolver este año será la administración del Fondo Nacional del Café, que cuenta actualmente con un saldo cercano a un 1 billón de pesos. El contrato que la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) tiene para gestionar este fondo venció el 7 de julio de 2026, pero el gobierno saliente decidió prorrogarlo por cinco meses adicionales, hasta diciembre de este año. Esto significa que el gobierno de De la Espriella debe decidir si renueva ese contrato por una década más, lo extiende por un plazo menor, o cambia por completo el esquema de administración. Germán Bahamón, gerente de la FNC, señaló que “en las conversaciones adelantadas con el Gobierno Nacional, se han logrado avances en la construcción del nuevo contrato”. El gremio insiste en que la estabilidad de este mecanismo es clave para las 550.000 familias cafeteras del país. Hay que recordar que la administración de dicho fondo fue uno de los puntos de desencuentro entre la FNC y el Ejecutivo, ya que este último cuestionó el manejo de los recursos por parte del gremio. El Fondo Nacional del Café se alimenta principalmente de la contribución cafetera, que equivale a seis centavos de dólar por cada libra de café exportada. Ese aporte parafiscal lo pagan directamente los caficultores a través de sus exportaciones, y es la base financiera del Fondo.

5. Una deuda pública muy costosa

Este desafío tiene que ver con el creciente costo del endeudamiento estatal. Colombia atraviesa un deterioro sostenido en su calificación crediticia; Moody’s redujo la nota a Baa3 en junio de 2025, DBRS la bajó a BB high en septiembre del mismo año, y Standard & Poor’s recortó la calificación dos veces hasta dejarla en BB- el 8 de abril, según un informe de la Universidad Eafit. El rendimiento de los Títulos de Tesorería (TES) a 10 años en pesos ha superado el 13%, niveles no vistos en años recientes, y la curva de rendimientos está invertida, lo que refleja una alta prima de riesgo. En 2025, las colocaciones de TES de largo plazo alcanzaron $66 billones, la cifra más alta desde 2009. El servicio total de la deuda podría llegar a un récord de $190 billones en 2026, y solo el pago de intereses absorberá uno de cada tres pesos del recaudo tributario de ese año. El reporte académico advierte sobre un “efecto bola de nieve”, la menor confianza eleva las tasas, lo que aumenta el gasto en intereses y obliga a nuevas emisiones de deuda. Colombia también se ha desacoplado de la región, mientras sus bonos a 10 años rinden cerca de 12,71%, México paga 9%, Perú 6% y Chile 5,4%. Recientemente, MinHacienda realizó una operación de manejo de deuda para aliviar las fuertes obligaciones que enfrenta en 2027. La entidad intercambió TES UVR con vencimientos en 2027 y 2029 por títulos con plazos más largos, hasta 2031 y 2061, respectivamente, para mejorar el perfil de pagos y reducir el riesgo de refinanciación.

6. Caída de utilidades en Ecopetrol

Un fuerte dolor de cabeza es Ecopetrol, principal generadora de ingresos fiscales del país. La compañía enfrenta señalamientos de corrupción, dudas sobre su gobernanza y una caída sostenida en sus utilidades. En 2025, sus ingresos bajaron 10,2%, hasta 119,69 billones de pesos, mientras la utilidad neta se contrajo 39,5%, al pasar de 14,9 billones a 9,02 billones de pesos. Comparada con 2022, cuando Petro recibió la Presidencia, la caída en ganancias es de 73%. Entre los factores que explican este desplome están la baja cotización internacional del petróleo —el Brent cerró 2025 en 63,1 dólares por barril— y la revaluación del peso colombiano, que se fortaleció 13,22% frente al dólar en los últimos doce meses, según Bancolombia. En el primer trimestre de 2026 la tendencia no mejoró, los ingresos cayeron 8,7% y la utilidad neta bajó 7,7%, aunque el Ebitda creció 1,5% gracias a mejores márgenes en refinación. Además, su presidente, Ricardo Roa, ha sido muy cuestionado. Sin embargo, el presidente Petro lo respaldó públicamente, pese a ser llamado a juicio por la Fiscalía por presunto tráfico de influencias en la campaña presidencial de 2022, lo que generó críticas sobre injerencia política en la empresa. De la Espriella ya anunció que impulsará el fracking para mejorar los rendimientos financieros de la compañía, además de una reestructuración profunda que incluye una auditoría internacional.

7. Colombia perdió su soberanía energética