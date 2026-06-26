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¿Qué revela de la viralidad el caso Cristina Hurtado- Lumumba Vea?

Desde el partido de Colombia vs. Congo RD, la presentadora ha sido tendencia en redes sociales.

  • Lumumba Vea, el hincha más famosos del mundial de 2026, y Cristina Hurtado, la modelo colombiana. Foto Tomada de redes sociales.
    Lumumba Vea, el hincha más famosos del mundial de 2026, y Cristina Hurtado, la modelo colombiana. Foto Tomada de redes sociales.
Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

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hace 2 horas
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“Este tipo hincha del Congo está muy raro! Dicen que está estático en la misma posición desde que empezó el juego y que no se ha retirado de ahí durante todo el partido! Nos hace pensar muy mal! No me gusta! Tendrá algo que ver con el arquero? Será que por eso no entra el balón de Colombia?”, escribió, tal cual, la modelo y presentadora de televisión Cristina Hurtado en su cuenta de X. Se refería al mediático personaje de Lumumba Vea, un hincha de la selección de la República Democrática de Congo.

Siga leyendo: Lumumba llegó a México: el icónico hincha de R.D. Congo estará en la tribuna ante Colombia

De inmediato, los internautas le dijeron que el hombre (de nombre civil Michel Nkuka Mboladinga) apoya a su equipo fingiendo ser una estatua de Patrice Lumumba. De hecho, el curioso performance ha despertado la curiosidad de la prensa internacional y de los televidentes. Tal ha sido el grado de fascinación que Lumumba ha sido el personaje de las gradas de este mundial, en lugar de las modelos y las mujeres guapas, algo que ocurrió en las anteriores competencias mundialistas.

Lumumba Vea adoptó su aspecto y su pose hierática de Patrice Lumumba. Para hacernos una idea de la importancia de este personaje histórico, podríamos decir que se trata del Simón Bolívar del Congo. Esto lo supo Hurtado por la cantidad de comentarios que recibió de los internautas, que se encargaron de cuestionar su “ignorancia”. Y, como las interacciones de las redes sociales son diálogos de sordos, la modelo respondió que “la mayoría de colombianos, que éramos los directamente involucrados en el partido de anoche, no teníamos ni idea de quién era”.

Un asunto tan sencillo saltó a las páginas de los periódicos porque algunos políticos metieron baza en la discusión. La representante del Pacto Histórico Mafe Carascal respondió la primera publicación de Hurtado con una escueta frase. “Déjame adivinar por quién votaste...”, aludiendo que Hurtado apoyó en las urnas al presidente electo Abelardo de La Espriella. Sobra decir que detrás de esa frase se esconde la idea de que quien no apoyó al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, es un ignorante redomado. Seguramente, parte del fracaso electoral del aspirante del continuismo petrista deba buscarse en ese tufillo de superioridad de sus seguidores.

Lea aquí: “Hemos perdido la batalla, pero la guerra continúa”: Lumumba Vea conquistó a los hinchas colombianos pese a la derrota del Congo

Mabel Lara respondió en otro tono: “Sorprendentes los mensajes cargados de prejuicios frente al hincha congoleño que homenajea a Lumumba y que nos recuerda que el mundo es enorme y detrás de cada símbolo hay memoria”, dijo la periodista.

En efecto, la creencia de que un hombre inmóvil en la tribuna pueda incidir en el resultado de un partido nace de una visión supersticiosa de la realidad. Además, seguramente el color de piel del hincha fue un acicate para caer en tal conclusión. A nadie se le ha ocurrido decir que los hinchas noruegos, con su parafernalia vikinga, invocan a los dioses del Valhalla en auxilio de Halland y compañía.

Algunas conclusiones quedan en el aire. Una: la ignorancia no es un delito. Dos: resulta de mal gusto presumirla. Tres: en lugar de lanzar fango en las redes sociales, no estaría mal dar una mano o recibirla. Cuatro: ni X ni Facebook ni Instagram son diarios privados. Si alguien asume el riesgo de publicar algo ahí, debería ser consciente de que un millón de ojos estarán al tanto. Y muchos no serán benévolos.

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