El escudo antidrones: una “papa caliente” que heredará el nuevo Gobierno

Mientras los ataques con drones contra la Fuerza Pública pasaron de 61 a 333 en un año, el contrato para crear el Escudo Nacional Antidrones sigue envuelto en cuestionamientos por retrasos, cambios técnicos y viajes a Qatar, a Turkia y a India de funcionarios del Ministerio de Defensa.
Ahora es muy posible que sea el gobierno de Abelardo de la Espriella quien deba decidir sobre el proyecto, cuya asignación es de unos $ 6,3 billones.
El Escudo Nacional Antidrones busca fortalecer la capacidad de la Fuerza Pública frente al creciente uso de drones explosivos por parte de grupos armados ilegales. La iniciativa contempla una primera inversión cercana a $ 800.000 millones, que aún no está saldada.
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Aunque en el cronograma se estimaba que para mayo ya habría una firma, la etapa inicial aún no se ha adjudicado; y es probable que sea el gobierno entrante el que deba decidir si mantiene el proceso tal como fue estructurado por la administración saliente o si introduce cambios.
El representante José Jaime Uscátegui pidió a la administración entrante que se haga una revisión integral antes de “firmar a ciegas” y comprometer esos recursos públicos.