¿Qué es una ola de calor y cómo cuidarse?

De olas de calor siempre se ha escuchado hablar, pero lo que está pasando en Europa actualmente y lo que pronostican para buena parte del planeta en próximos días es diferente porque en el presente siglo las olas de calor han aumentado su frecuencia, su intensidad y su duración. “Con cualquier criterio que se use para la definición de ola de calor, este riesgo ha duplicado por lo menos su ocurrencia en el primer cuarto del siglo XXI respecto al último cuarto del siglo XX”, detallan desde Europa Press.
Otro punto importante es anotar que las olas de calor en el siglo XXI son más tempranas en el calendario que en el siglo XX. Ya ha habido días de mayo en los últimos años, como en el actual 2026, en que el calor ha sido considerable. En el mes de junio ya no son raras las olas de calor, como la de la segunda quincena de junio de 2026, con valores de temperatura muy altos también de noche.