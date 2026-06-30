¿Qué es una ola de calor y cómo cuidarse?

De olas de calor siempre se ha escuchado hablar, pero lo que está pasando en Europa actualmente y lo que pronostican para buena parte del planeta en próximos días es diferente porque en el presente siglo las olas de calor han aumentado su frecuencia, su intensidad y su duración. “Con cualquier criterio que se use para la definición de ola de calor, este riesgo ha duplicado por lo menos su ocurrencia en el primer cuarto del siglo XXI respecto al último cuarto del siglo XX”, detallan desde Europa Press. Otro punto importante es anotar que las olas de calor en el siglo XXI son más tempranas en el calendario que en el siglo XX. Ya ha habido días de mayo en los últimos años, como en el actual 2026, en que el calor ha sido considerable. En el mes de junio ya no son raras las olas de calor, como la de la segunda quincena de junio de 2026, con valores de temperatura muy altos también de noche.

¿Qué es una ola de calor?

Así se vive la ola de calor en Hong Kong. FOTO Getty

Una ola de calor, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es un período inusualmente prolongado y cálido en el que las temperaturas extremas superan los umbrales históricos de una región específica, afectando la salud y la naturaleza. Este fenómeno climático se clasifica considerando tanto el grado de calor como el impacto directo en la población. Le puede interesar: Medellín espera calor extremo: El Niño llegaría a su punto más intenso en noviembre de 2026 También hacen claridad desde la OMM que no existe un único valor de temperatura global, ya que lo que representa un riesgo extremo depende de la adaptación, la infraestructura y el clima habitual de cada zona. Por ejemplo, un registro de 30 °C puede ser una ola de calor histórica en un país nórdico, pero una temperatura normal en una región tropical. Por poner un ejemplo a lo que ha pasado en Europa, la temperatura máxima registrada en Francia alcanzó los 46 ºC en Vérargues, Hérault, durante la ola de calor de junio de 2019. En Inglaterra se llegó a superar los 40 ºC durante la ola de calor de julio de 2022, en Coningsby, Lincolnshire. Una ciudad alemana tan septentrional como Hamburgo llegó a 40,1 ºC durante la misma ola de calor. El récord europeo de temperatura máxima es 48,8 ºC en Siracusa (Sicilia, Italia), el 11 de agosto de 2021. Puede leer: ¿Qué es un domo de calor? El fenómeno que hace que Europa se caliente más rápido que otros continentes Hungría batió este martes otro récord de calor con 42 °C, superando la marca anterior de 41,9 °C registrada en 2007, según informó el servicio meteorológico. Francia ya ha vivido en 2026 dos olas de calor de una precocidad e intensidad inéditas y, según el servicio meteorológico Météo-France, un nuevo episodio podría darse a partir del fin de semana, con temperaturas por encima de los 35ºC. Las últimas cifras francesas son preocupantes ya que por esta ola de calor se han registrado cerca de 1.000 personas fallecidas. Pero además de eso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que desde el 21 de junio se registraron más de 1.300 muertes adicionales en Europa atribuibles a la ola de calor, que este domingo dejó récord de máximas en Alemania, Polonia y República Checa.

¿Qué le pasa al cuerpo ante una ola de calor?

El exceso de calor, en años anteriores, en el norte de Francia y en otros países del centro y norte de Europa evidenció la vulnerabilidad y la exposición de muchos de sus ciudadanos a unas condiciones de calor desconocidas. Poco habituados a este exceso, sin apenas viviendas, ni servicios y espacios públicos con aire acondicionado, como los hospitales, se encontraron indefensos ante el súbito aumento térmico. Las temperaturas mínimas elevadas pueden tener un efecto negativo en la salud humana. La imposibilidad del descanso nocturno reparador altera la salud de las personas de edad avanzada, las más vulnerables, sobre todo si padecen enfermedades crónicas. Entérese: Medellín hace parte de las ciudades con mayor riesgo ante olas de calor, según Oxford Según la Organización Mundial de la Salud el impacto de una ola de calor en la salud depende de la intensidad y duración de la temperatura, la aclimatación y adaptación de la población, y la infraestructura y preparación existentes. “La exposición al calor provoca síntomas graves, como agotamiento por calor y golpe de calor, una afección que causa desmayos y piel seca y caliente debido a la incapacidad del cuerpo para regular las altas temperaturas”, explicaron. Otros síntomas incluyen hinchazón en las extremidades inferiores, sarpullido por calor en el cuello (u otras partes del cuerpo), calambres, dolor de cabeza, irritabilidad, letargo y debilidad. El calor puede provocar deshidratación grave, accidentes cerebrovasculares agudos y contribuir a la trombogénesis (formación de coágulos sanguíneos). Las personas con enfermedades crónicas que toman medicamentos a diario tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones y morir durante una ola de calor, al igual que las personas mayores y los niños. “La reacción al calor depende de la capacidad de adaptación de cada persona y los efectos graves pueden aparecer repentinamente. Por ello, es importante prestar atención a las alertas y recomendaciones de las autoridades locales”, recomendaron. Los obreros, otros trabajadores al aire libre, los deportistas y profesionales como los de protección civil están expuestos a un calor excesivo en su trabajo y pueden sufrir golpes de calor por esfuerzo.

Según el sistema de sanidad pública del Reino Unido, NHS, los síntomas del agotamiento por calor incluyen:

- Cansancio

- Mareos

- Dolor de cabeza

- Náuseas o vómitos

- Sudoración excesiva y piel pálida y húmeda (el cambio de color de la piel puede ser más difícil de percibir en pieles morenas o negras)

- Calambres en brazos, piernas y estómago

- Fiebre alta

- Mucha sed

- Irritabilidad Y explican además que los síntomas del agotamiento por calor suelen ser los mismos en adultos y niños. Por otro lado los síntomas del golpe de calor incluyen:

- Temperatura muy alta

- Piel caliente sin sudoración

- Respiración y ritmo cardíaco acelerados

- Confusión e inquietud

- Convulsiones

- Pérdida del conocimiento El golpe de calor es una emergencia médica. Busque atención médica inmediata si alguien presenta síntomas de golpe Le puede interesar: El fenómeno de El Niño se adelantó en Colombia: aquí las claves para ahorrar agua y energía

¿Qué hacer ante una ola de calor?

La primera recomendación de la OMS es no exponerse al calor: “No salga al exterior ni realice actividades intensas en las horas más calurosas del día. Permanezca a la sombra. Recuerde que la temperatura que se percibe al sol puede ser de 10 a 15 ˚C más alta”. Otra recomendación es pasar de dos a tres horas al día en un lugar fresco y es importante permanecer atento a las alertas oficiales relativas al calor. “Durante el día, cuando la temperatura exterior sea superior a la interior, cierre las ventanas y cúbralas con persianas o contraventanas para tapar la luz solar directa. Apague el mayor número posible de aparatos eléctricos”. Puede leer: ¿Por qué está haciendo tanto calor en Medellín? Recomendaciones para cuidarse y proteger a las mascotas No deje nunca a los niños y los animales dentro de un vehículo estacionado durante mucho tiempo, ya que las temperaturas pueden elevarse rápidamente hasta niveles peligrosos. “Los niños y los bebés no deben permanecer a la luz directa del sol durante las horas de más calor, sino que deben estar a la sombra o en un lugar interior. La sombra puede reducir la sensación de calor en más de 10 °C”. La NHS recomienda que si alguien sufre agotamiento por calor lo primero que debe hacer es llevarlo a un lugar fresco, quitarle toda la ropa innecesaria, como chaquetas o calcetines. “Dele abundante agua para beber; también puede darle una bebida isotónica deportiva o un polvo de rehidratación oral mezclado con agua, que ayudará a reponer las sales perdidas por el sudor”. Otra recomendación es refrescar la piel: rocíela o aplíquele agua fría con una esponja y abaníquela. Las compresas frías, envueltas en un paño y colocadas bajo las axilas o en el cuello, también son útiles. *Con información de Europa Press y AFP

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