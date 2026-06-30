Niños de pueblo en Antioquia le pusieron candado a caseta comunal hasta que les entreguen escuela

En un pequeño salón, de unos 30 por 15 metros, que es utilizado para reuniones cortas de la comunidad de El Yerbal, en Betulia, cerca de 15 niños se aglomeran hace ya casi dos años para recibir clases. A ese espacio los mandaron, porque la escuela veredal está en obra y los líos presupuestales e incumplimientos han impedido su entrega oportuna.

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Al reclamo se unieron los padres de familia, que exigen condiciones dignas para sus hijos. Que puedan estar en un aula de clases apta. Por eso, desesperados, decidieron cerrar con candado la caseta comunal y negarse a volver a estudiar allí.

“Por favor que nos organicen nuestra sede, ya que aquí cuando llueve nos mojamos y si hace calor es horrible y no nos podemos concentrar. No tenemos buenos baños. No es un lugar digno para estudiar”, afirmó uno de los alumnos.