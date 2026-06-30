Fechas clave para declarar renta en 2025 en Colombia: Dian espera que 7 millones de personas declaren

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) estima que cerca de 7 millones de personas naturales deberán presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios correspondiente al año gravable 2025. Con este proceso, la entidad espera recaudar alrededor de $6,1 billones. El calendario para cumplir con esta obligación tributaria comenzará el 12 de agosto y se extenderá hasta el 26 de octubre de 2026, con fechas asignadas de acuerdo con los dos últimos dígitos del Número de Identificación Tributaria (NIT). Le puede gustar: Más de 1,2 millones de empresas declararán renta en Colombia: aquí la guía completa La administración tributaria recordó que estas corresponden a las fechas límite para declarar y recomendó a los contribuyentes realizar el trámite con anticipación para evitar congestiones en los sistemas y posibles multas o sanciones por extemporaneidad.

¿Quiénes deben presentar la declaración de renta?

La Dian señaló que una persona natural deberá presentar la declaración de renta si durante el año gravable 2025 cumplió al menos una de las condiciones establecidas por la legislación tributaria. Entre ellas se encuentra haber sido responsable del Impuesto sobre las Ventas (IVA) al 31 de diciembre de 2025. También deberán declarar quienes tengan un patrimonio bruto superior a 4.500 Unidades de Valor Tributario (UVT), equivalentes a $224.096.000. La obligación aplica igualmente para quienes durante 2025 obtuvieron ingresos brutos iguales o superiores a 1.400 UVT, es decir, $69.719.000.

Ese mismo límite de $69.719.000 aplica para las personas cuyos consumos con tarjeta de crédito superaron ese monto durante el año, así como para quienes realizaron compras y consumos por encima de esa cifra. Además, deberán declarar quienes registraron consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras acumuladas superiores a 1.400 UVT, equivalentes también a $69.719.000.

¿Qué herramientas ofrece la Dian para facilitar el trámite?

Con el fin de facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria, la Dian habilitó el programa Ayuda Renta, una herramienta que permite elaborar un borrador de la declaración y que puede descargarse desde los canales oficiales de la entidad. La administración tributaria informó además que en las próximas semanas estará disponible la información exógena de los contribuyentes, insumo que permitirá diligenciar con mayor facilidad la declaración. Asimismo, puso en funcionamiento un micrositio especializado en el que los ciudadanos podrán consultar videos, tutoriales, instructivos y la programación de capacitaciones que se desarrollarán en diferentes regiones del país para resolver inquietudes sobre el proceso. Como parte de la estrategia de acompañamiento, desde el pasado 17 de junio la entidad inició un ciclo de 10 transmisiones en vivo a través de sus perfiles en YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram y TikTok. Estas jornadas se realizarán todos los miércoles a las 3:00 p.m. y se extenderán hasta agosto con información práctica sobre la declaración de renta para personas naturales.

Calendario de vencimientos para declarar renta 2025

Agosto Día 12: Últimos dígitos del NIT 01 y 02 Día 13: Últimos dígitos del NIT 03 y 04 Día 14: Últimos dígitos del NIT 05 y 06 Día 18: Últimos dígitos del NIT 07 y 08 Día 19: Últimos dígitos del NIT 09 y 10 Día 20: Últimos dígitos del NIT 11 y 12 Día 21: Últimos dígitos del NIT 13 y 14 Día 24: Últimos dígitos del NIT 15 y 16 Día 25: Últimos dígitos del NIT 17 y 18 Día 26: Últimos dígitos del NIT 19 y 20 Día 27: Últimos dígitos del NIT 21 y 22 Día 28: Últimos dígitos del NIT 23 y 24 Día 31: Últimos dígitos del NIT 25 y 26