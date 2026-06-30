Fechas clave para declarar renta en 2025 en Colombia: Dian espera que 7 millones de personas declaren

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) estima que cerca de 7 millones de personas naturales deberán presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios correspondiente al año gravable 2025. Con este proceso, la entidad espera recaudar alrededor de $6,1 billones.
El calendario para cumplir con esta obligación tributaria comenzará el 12 de agosto y se extenderá hasta el 26 de octubre de 2026, con fechas asignadas de acuerdo con los dos últimos dígitos del Número de Identificación Tributaria (NIT).
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La administración tributaria recordó que estas corresponden a las fechas límite para declarar y recomendó a los contribuyentes realizar el trámite con anticipación para evitar congestiones en los sistemas y posibles multas o sanciones por extemporaneidad.