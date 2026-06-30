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20 fincas silleteras de Medellín fueron certificadas en gestión del riesgo

Durante la capacitación, más de 20 silleteros participaron en jornadas sobre primeros auxilios, gestión del riesgo de desastres y seguridad humana.

  • Según la Administración Distrital, esta estrategia hace parte de los preparativos para la Feria de las Flores. FOTO Alcaldía de Medellín.
    Según la Administración Distrital, esta estrategia hace parte de los preparativos para la Feria de las Flores. FOTO Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
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hace 2 horas
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La Alcaldía de Medellín, por medio del Dagrd y en coordinación con la Corporación de Silleteros de Santa Elena, certificó a 20 fincas silleteras del corregimiento tras culminar un proceso de formación enfocado en fortalecer la seguridad de estos espacios, que cada año reciben a miles de visitantes.

Durante la capacitación, más de 20 silleteros participaron en jornadas sobre primeros auxilios, gestión del riesgo de desastres, seguridad humana, atención de emergencias, manejo de público y control de aglomeraciones, con el objetivo de prepararlos para actuar de manera adecuada ante cualquier eventualidad, especialmente durante la Feria de las Flores, cuando aumenta considerablemente el flujo de turistas hacia las fincas.

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Al finalizar el proceso, los participantes recibieron el Certificado en Gestión del Riesgo y Comunidad, otorgado por el Dagrd, documento que acredita los conocimientos adquiridos y respalda que estos espacios cuentan con herramientas para prevenir, identificar y responder ante situaciones de emergencia.

Según la Administración Distrital, esta estrategia hace parte de los preparativos para la Feria de las Flores y se suma al trabajo que lidera el Dagrd dentro del Comité Operativo del evento, donde se coordinan las acciones de prevención, atención de emergencias y logística para garantizar el desarrollo seguro de una de las celebraciones más importantes de Medellín.

La iniciativa también busca fortalecer la cultura de la prevención entre las familias silleteras, quienes durante todo el año abren las puertas de sus predios para compartir con visitantes nacionales y extranjeros la tradición que dio origen al Desfile de Silleteros y que fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

Este tipo de capacitaciones hacen parte de una estrategia más amplia del Distrito para reducir riesgos en espacios que concentran una alta afluencia de personas.

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En los últimos años, el Dagrd y el Cuerpo Oficial de Bomberos también han adelantado procesos de formación y acompañamiento en instituciones educativas, centros comerciales, establecimientos abiertos al público, escenarios deportivos, eventos masivos y organizaciones comunitarias, con el propósito de fortalecer los planes de emergencia y mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes.

De igual manera, previo a cada edición de la Feria de las Flores, las autoridades realizan inspecciones técnicas en escenarios de eventos, tablados, rutas del Desfile de Silleteros y otros puntos de concentración de público, verificando aspectos relacionados con evacuación, capacidad de aforo, atención prehospitalaria y medidas de seguridad.

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